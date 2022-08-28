محكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن طالب من بيرزيت وتؤجل محكمة آخر

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الإفراج عن الطالب في جامعة بيرزيت قسام عابد، فيما أجلت محكمة الطالب المقدسي مهند غنيم للمرة الخامسة على التوالي.

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت "عابد " بتاريخ 14/9/2021، بعد اقتحام منزله، وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ونقلته الى مركز توقيف عوفر.

وأصدت محكمة الاحتلال بعد أسبوعين على اعتقاله بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وقبل يومين من انتهاء مدته جددت له الإداري بحجة الملف السري لستة أشهر إضافية بتعليمات من المخابرات.

وفي السياق ذاته، أجلت محاكم الاحـتـلال العسكرية في القدس محكمة الطالب المقدسي مـهـنـد غـنـيـم (20 عاما) حتى تاريخ 19/9/2022، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز الطالب غنيم في زنازيـن التحقـيـق، علما أنه من بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.

وقدمت نيابة الاحتلال الإسرائيلي لائحة اتهام بحق الشاب غنيم بزعم مشاركته في أنشطة لحركة حماس والانتماء لها وأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

وتضمنت اللائحة تهماً إلى مهند غنيم لمحاولة شراء أسلحة لتنفيذ عملية إطلاق نار ونشر على إنستغرام عبارات تعاطف وتحريض ضد الاحتلال.