مغادرة 6 سفن تحمل منتجات زراعية الموانئ الأوكرانية

غادرت، اليوم، ست سفن تحمل منتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع التركية: "يستمر العمل في مجال شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية. ومع حلول صباح اليوم، غادرت ست سفن أخرى محملة بالحبوب هذه الموانئ".

يشار إلى أنه تم في اسطنبول يوم 22 يوليو، التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية الروسية والسماح بتصديرها مقابل تقديم روسيا المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.

ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.