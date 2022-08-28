داخلية غزة تعلن وصول كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن وصول كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر للسفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة ليوم غد الإثنين الموافق 29 أغسطس 2022.

وأوضحت داخلية غزة، أن السفر ليوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة الأولى، والثانية من الكشف رقم (2022/31) هنـــــــا، وأيضًا للحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/33) هنـــا.

وأكدت الداخلية على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعيةً إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالب الداخلية، المسافرين إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.