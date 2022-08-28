مناورات مشتركة بين الجيشين الياباني والأمريكي في جزيرة كيوشو

أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم، بأن مناورات يابانية-أمريكية مشتركة بدأت في مدينة ياماتو بمحافظة كوماموتو بجزيرة كيوشو.

وذكرت الوسائل، أن هذه التدريبات ستترافق برمايات مدفعية وصاروخية، كما يشارك فيها حوالي 1400 عنصر من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية ونحو 700 من عناصر الجيش الأمريكي، مشيرةً إلى أن تلك التدريبات ستستمر هذه المناورات حتى يوم 9 سبتمبر.

ولفتت إلى أنه تم عرض أمام الصحفيين عمليات رمي تدريبية شارك فيها حوالي 150 عسكريا من البلدين، كما وتم تدريب العناصر على استهداف مواقع وأهداف على مسافة 2 كلم تقريبا من أنظمة الصواريخ الأمريكية المضادة للدبابات Javelin.

وأوضحت الوسائل، أنه هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من القذائف المضادة للدروع في اليابان.