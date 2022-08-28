الشقاقي: الاحتلال يغلق أقسام أسرى "الجهاد" داخل السجون بالأسلاك والأقفال

أفاد الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس، محمد الشقاقي، اليوم، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت غرف وأقسام أسرى الجهاد الإسلامي داخل السجون بالأسلاك والأقفال منذ 4 أيام.

وقال الشقاقي –في تصريح صحفي- إن "قوات الاحتلال منعت أسرى الجهاد الإسلامي من الخروج للفورة نهائياً, بزعم الخشية من تنفيذهم اعتصام للمطالبة بالنزول للزنازين".

ويدخل، اليوم، الأسرى في سجون الاحتلال مرحلة "حل التنظيم"، كخطوة تمرّد على السجان وقراراته كمرحلة أخيرة قبل الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي تم تحديد موعده من قبل لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في الأول من أيلول/سبتمبر القادم، ومشاركة ألف أسير تنضم إليها أفواج جديدة تباعا.

ينخرط نحو 4550 أسيرا في كافة سجون الاحتلال في هذه الخطوات النضالية لمواجهة هجمة إدارة السجون على منجزاتهم وحقوقهم، بعد تراجعها عن تفاهمات سابقة بوقف العقوبات منذ حادثة هروب أسرى "نفق الحرية" قبل عام، ووقف النقل التعسفي من سجن لآخر.