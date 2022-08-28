ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في طرابلس إلى 191 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس إلى 191 شخصا ما بين قتيل وجريح.

وذكرت الصحة، أن الاشتباكات تسببت في وقوع 32 قتيلا و159 جريحا، وفق بيان أصدرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ويخيم الهدوء الحذر على العاصمة طرابلس بعد اشتباكات بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع "اللواء 777 قتال" بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأعلنت رئاسة جامعة طرابلس، اليوم الأحد، استئناف الدراسة والامتحانات بكليات الجامعة والعمل الإداري اعتبارا من يوم غد الاثنين بعد أن تم إغلاق الجامعة بسبب الاشتباكات أمس.

وأكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان عبر "فيسبوك" اليوم الأحد، أن قانون تجريم العنف وخطاب الكراهية هو أحد القوانين التي عملت عليها الوزارة، وهو "داعم لتوطيد الديمقراطية للوصول إلى انتخابات تحقق طموحات الشعب الليبي وتدعم بناء الدولة والاستقرار".