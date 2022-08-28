حقيقة وفاة الفنان السوري دريد لحام.. هل مات دريد لحام

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:31 م
28 اغسطس 2022
حقيقة وفاة الفنان السوري دريد لحام.. هل مات دريد لحام
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حقيقة وفاة الفنان السوري دريد لحام.. هل مات دريد لحام، في معظم الأوقات تضج مواقع التواصل الاجتماعي بخبر يتحدث عن وفاة الفنان السوري الشهير دريد لحام، ويبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في نشر الخبر وتداوله دون التأكد من صحته، وهو ما يدفع أفراد عائلته أو نقابة الفنانين السوريين للخروج بتصريح صحفي ونفي الخبر، وبالرغم من النفي المتكرر إلا إن الإشاعات التي تتحدث عن وفاته لا تزال تلازمه ولم تفارقه، حتى الوقت الحاضر، إذ ان العديد من المواقع تتحدث عن حقيقة وفاة الفنان السوري المحب لفلسطين وقضيتها دريد لحام، ولكن كالعادة لم يصدر أي تصريح رسمي من الجهات المختلة بهذا الشأن.

ما حقيقة وفاة دريد لحام

وفي كل مرة، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وعشرات المواقع المختصة في أخبار الفنانين، في نشر مثل تلك الأخبار، لذلك يبحث الناس عن، حقيقة وفاة الفنان السوري دريد لحام.. هل مات دريد لحام، وبعد أن تواصلنا مع جهات ذات علاقة في الأمر وقريبة جدا منه، أثبتت أن الفنان السوري حي يرزق ولم يصاب بأي أذى، وبذلك يكون فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قد أجاب على تساؤل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سؤال، ما حقيقة وفاة دريد لحام، بعد أن ضجت محركات البحث في تداول هذا الخبر.

هل توفي دريد لحام الممثل السوري

وشهدت محركات البحث الشهيرة ارتفاعا في معدلات البحث عن حقيقة، هل توفي دريد لحام الممثل السوري، إذ إن الفنان السوري الذي لعب أدوارا مهمة في عدد كبير من المسلسلات الشامية والعربية وكذلك البرامج والأفلام التي عرضت خلال السنوات الماضية على شاشات التلفزيون، كانت تتحدث عن القضية الفلسطينية، وتحارب المحتلين، وكذلك تناولت الكثير من الأمور السياسية إما بشكل فكاهي أو خلال مسلسل به نوع من الجدية.

حقيقة خبر وفاة دريد لحام غوار الطوشة

ويبحث الآلاف من الأشخاص عن، حقيقة خبر وفاة دريد لحام غوار الطوشة، بعد أن زادت الشائعات حول وفاته، حيث تبين أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، ووفق مقربون منه فإن الممثل السوري الشهير على مستوى الوطن العربي والعالمي يتمتع بصحة جيدة ويواصل التحضير للمشاركة في عدد من المسلسلات والأعمال الدرامية الجديدة، وبهذا نكون قد أوضحنا لكم، حقيقة وفاة الفنان السوري دريد لحام.. هل مات دريد لحام، بعد أن زادت الشائعات حول ذلك.

 

 

 

 

 

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