"مرور غزة" تنهي ترتيباتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

أتمّت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، ترتيباتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023، وفق خطة انتشار خاصة بالمدارس، تحقيقاً للسلامة المرورية وتفادياً للازدحام والحوادث.

ويبدأ تطبيق خطة "المرور" صباح غد الإثنين، مع بدء العام الدراسي الجديد في جميع محافظات قطاع غزة.

وتشمل الخطة، انتشار عناصر المرور والنجدة لتنظيم الحالة المرورية حول المدارس وخاصة تلك المتواجدة في الأماكن الحيوية، والشوارع الرئيسة، والمناطق كثيفة السكان.

بهذا الصدد، قال العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير شرطة المرور والنجدة إنه تم إنهاء جميع الترتيبات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد وفق خطة متكاملة؛ حفاظاً على سلامة الطلبة، ولضمان سلاسة الحركة المرورية.

وأوضح أبو جياب، أن الخطة تشمل انتشار العناصر والأفراد وعدد من المركبات في مناطق التجمعات المدرسية؛ وفي الأماكن الرئيسية بمحافظات قطاع غزة، إلى جانب عقد أنشطة توعوية ميدانية على الطريق،لافتا إلى أن الخطة تشمل أيضاً عقد دورات وورش تثقيفية للطلبة من مختلف المراحل خلال العام الدراسي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف: "نهدف لترسيخ ثقافة أمن الطريق ورفع مستوى الوعي المروري لدى جميع مُستخدمي الطريق، وخاصة الطلبة، فضلاً عن متابعة التزام السائقين بالأنظمة والقوانين المرورية، وعدم تجاوز السرعة القانونية".

وأهاب أبو جياب بالسائقين ضرورة توخي الحذر على الطريق وخاصة قرب المدارس، والالتزام بالأنظمة والقوانين تجنبًا للحوادث المرورية، وحفاظاً على سلامة المواطنين.

كما حثّ سائقي الحافلات المدرسية على الالتزام بالوقوف في الأماكن المخصصة والآمنة، وتوخي جميع متطلبات السلامة للحفاظ على أرواح الطلبة.

وقال أبو جياب: "تحقيق السلامة المرورية على الطريق مسؤولية الجميع"، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود لدعم وإسناد شرطة المرور والنجدة في القيام بواجبها.

كما أوصى أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم بالتصرف السليم أثناء الصعود والنزول من المركبات التي يستقلونها ذهاباً وإياباً.

وأوضح أن شرطة المرور ستتابع منع الاكتظاظ والحمولة الزائدة في المركبات والحافلات المدرسية، بما يقلل خطر الحوادث.

ولفت إلى أن معهد الإرشاد المروري يعكف على تنفيذ خطة خاصة للتوعية المرورية على مدار العام الدراسي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومدراء المدارس.

وأعرب أبو جياب عن أمله بأن يمر العام الدراسي بأمن وسلام بعيداً عن الحوادث.

يشار إلى أن العام الدراسي الجديد يبدأ صباح غد الإثنين، حيث ينتظم قرابة مليون و385 ألف طالب وطالبة في مقاعد الدراسة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة.