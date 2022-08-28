القوات الصينية تعلن حالة التأهب القصوى

أعلنت القوات المسلحة الصينية، اليوم، حالة التأهب القصوى لوقف أي استفزاز بعد مرور طرادات البحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان.

قال المتحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني في المنطقة الشرقية شي يي –في تصريح صحفي-: مرت طرادات البحرية الأمريكية Chancellorsville وAntietam عبر مضيق تايوان في 28 أغسطس، مما أثار انتباه الجميع.

وأضاف أنه "قد رافقت منطقة قيادة القتال الشرقية لجيش التحرير الشعبي الطرادات الأمريكية، وتمارس السيطرة الكاملة على أنشطتها".

وتابع قائلا: "وحدات القيادة في حالة تأهب قصوى لوقف أي استفزازات في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية تمران عبر مضيق تايوان للمرة الأولى منذ تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.