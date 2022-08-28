ليفربول يتوصل لاتفاق مع هدف ريال مدريد

أصبح نادي ليفربول على مشارف إنجاز صفقة إنجليزية بارزة خلال الفترة المقبلة، متفوقا على عمالقة أوروبا.



وبحسب تقارير نقلتها صحيفة "الصن" البريطانية، فإن ليفربول توصل لاتفاق شفهي مع جود بيلينجهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، من أجل ضمه.



وأشارت إلى توصل الطرفين لاتفاق حول بنود التعاقد، ليبقى الريدز بحاجة فقط لإيجاد صيغة اتفاق مع دورتموند بشأن سعر الصفقة.



يأتي ذلك في الوقت الذي يشترط فيه النادي الألماني الحصول على ما يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني نظير التخلي عن صاحب ال19 عاما.



ويستهدف ليفربول التعاقد مع الدولي الإنجليزي في الميركاتو المقبل، قاطعا الطريق أمام كافة الأندية الراغبة في ضمه، على رأسها ريال مدريد، تشيلسي ومانشستر يونايتد.