الكويت.. إصدار مرسوم أميري لانتخاب مجلس الأمة في 29 سبتمبر المقبل

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم، بأنه صدر مرسوم أميري بدعوة الناخبين الكويتيين لاختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في 29 سبتمبر المقبل.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق يوم 17 أغسطس الجاري على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

وصدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بشأن اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية.

تأتي هذه الخطوة بعد أن تم حل مجلس الأمة البرلمان السابق في الثاني من أغسطس الجاري.