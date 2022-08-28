دعاء لطلاب المدارس في أول يوم دراسي

بدأ العد التنازلي للدوام المدرسي والعودة إلى المدارس، ويبدأ الأهل بتجهيز أنفسهم وأولادهم معنوياً، وبما أن الدعاء أمر يستحب للمسلم المداومة عليه، هناك العديد الأدعية التي يمكن أن يدعو بها الأهل قبل بدء المدارس، نذكر بعضها فيما يأتي، دعاء لطلاب المدارس في اول يوم دراسي، دعاء اول يوم دراسي 2022 مكتوب، أدعية عن بداية الفصل الدراسي الجديد، دعاء للأبناء اول يوم دراسي مكتوب، دعاء دخول المدرسة لأول مرة، دعاء اول يوم دراسي للطفل، أدعية للتوفيق في الحياة الدراسية.

دعاء لطلاب المدارس في اول يوم دراسي

اللهم افتح لنا مع بداية السنة الدراسية فتوح العارفين، ووفقنا فيها توفيق الصالحين، اللهم اجعلها سبيلنا للخروج من ظلام الجهل لنور العلم، ومن ضيق التخلف لسعة المعرفة، أنت القادر على أيّ شيء.

اللهم مع بداية الدراسة والعام الدراسي الجديد، أسألك أن ترزق أولادي التوفيق والسداد، اللهم أعنهم على بل ما لديهم في سبيل العلم، اللهم وارزقهم علمًا نافعًا وعملًا متقبّلًا يا رحمن يا رحيم.

اللهم ألهمنا برحمتك علمًا نعرف به أمرك، ونعرف به نواهيك، اللهم وارزقنا فصاحة الأنبياء، وحفظ الملائكة الحفظة، اللهم أكرمنا بأنوار العلم، وأكرمنا بسرعة الفهم، وأخرجنا من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم.

اللهم ربّنا وربّ كلّ شيء، أسألك أن تحفظ لي أولادي، وأن تربّي لي صغارهم، وأن ترزق القوة لضعيفهم، اللهم وأنزل عليهم الصحة والعافية، وبارك لهم في سمعهم وبصرهم وبدنهم، اللهم اجعل اول يوم دراسي خيرًا عليهم، وافتح لهم فيه أبواب رحمتك، وأكرمهم بموجبات حفظك وعفوك.

اللهم يا رحمن يا رحيم، أسألك أن تجعل بقدرتك هذا العام الدراسي عام التفوق والنجاح والفلاح لي ولأخوتي، اللهم اجعلنا متميّزين بعلمنا ونجاحنا، واجعلنا قرّة أعينٍ لوالدينا.

دعاء اول يوم دراسي 2022 مكتوب

الحمد لله ربّ العالمين، باسمك اللهم وبحمدك نبدأ ترمنا الجديد، الله أكبر ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم بارك لنا في بدايته وفي نهايته وأكرمنا بالتّفوق والنجاح.

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، بارك لنا في أيّامنا كلّها، اللهم بارك لنا في بداية دراستنا، وأكرمنا فيها بالتفوق والنجاح، اللهم أنت القادر على كلّ شيء، وبيدك ملكوت كلّ شيء.

اللهم أسألك أن تهدني سبل الرشاد، اللهم اجعل العلم نورًا أهتدي به وإليه، وأبعدني عن الجهل وأبعده عنّي، اللهم علّمني ما ينفعني وانفعني بما علّمتني وزدني علمًا وعملًا يا كريم.

أدعية عن بداية الفصل الدراسي الجديد

اللهم أستودعك أبنائي وبناتي في بداية الفصل الدراسي الجديد، اللهم يا ربّ احرسهم لي بعينك التي لا تنام، فإني أستودعك قلوبهم وعقولهم وأفئدتهم، اللهم طهّر قلوبهم بالتقوى، واملأ عقولهم بالعلم والبصيرة، لا إله إلا أنت.

اللهم برحمتك أكرمنا في الفصل الدراسي الجديد بالفهم وافتح علينا بالعلم، وزدنا علمًا وحلمًا ونور بصيرة.

اللهم إنّا نسألك أن تزيد سرعة حفظنا وتقوي قدرتنا بها، وأعنّا على الفهم وحسن التفكير، اللهم وارزقنا الهداية والرشاد في بداية دراستنا لما تحبّ وترضى.

دعاء للأبناء أول يوم دراسي مكتوب

أعيذكم بكلمات الله التامات من شرّ ما خلق، اللهم أكرم أولادي بحسن الصحبة، ومرافقة الأبرار، اللهم أبعد عنهم شرار الخلق والفجار، اللهم اجعل طريقهم طريق علمٍ وإيمانٍ ومعرفة، وارفع درجاتهم في الدنيا والآخرة.

اللهم اغفر ذنوب أولادي ما ظهر منها وما بطن، وطهّر لهم قلوبهم، اللهم ارزقهم أحسن الأخلاق واهدهم إليها، اللهم أنزل على قلوبهم النور والحكمة، وأكرمهم بحسن الرؤية والبصيرة، اللهم اجعل لسانهم ذاكرًا وقلبهم خاشعًا مطمئنًا.

يا رب أستودعك أبنائي فلذّات كبدي، اللهم افتح لهم في دراستهم أبواب الرحمة والهداية والمعرفة، اللهم أنت الحكيم فارزقهم الحكمة، وأنت العارف فارزقهم المعرفة، وأنت العالم والعليم فارزقهم من العلم، اللهم وأنت الرحمن الرحيم فارحمهم.

دعاء دخول المدرسة لأول مرة

اللهم إنّ ابني قد أرسلناه لأول مرة للمدرسة، وأنت مالك القلوب ومقلّبها تقلبها بيدك كيف تشاء، اللهم ثبّت قلب ابننا على الإيمان، وارزقه حبّ العلم والمعرفة، اللهم واجعله من طلبة العلم الناجحين، ومن العلماء النافعين با أكرم الأكرمين.

اللهم إنّا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ لحولك وقوتك يا ذا القوة المتين، اللهم أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا، اللهم كن معنا في دخولنا للمدرسة الجديدة ولا تكن علينا، اللهم إنّا نسألك خيرها وخير ما كانت له، ونعوذ بك من شرّها وشرّ ما كانت له، واجعلها بداية نجاحنا وتفوقنا يا كريم.

دعاء أول يوم دراسي للطفل

اللهم إنّي أعيذ ابني بك أن يضلّ أو يذلّ أو يجهل أو يُجهل عليه، اللهم اهد قلبه للحق، واجعل بداية دراسته بداية الخير والصلاح والبركة له في عمره، اللهم أدخله مدخل صدق وأخرجه مخرج صدق بحقّ أسمائك الحسنى.

يا حيّ يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم كن مع ابني ولا تكن عليه، اللهم أسألك أن ترزقه بقدرتك فهم النبيين، وارزقه نورًا في قلبه، اللهم افتح له فتوح العارفين، وأكرمه بالنّجاح يا أكرم الأكرمين.

اللهم ارزق طفلي سعة الذهن وصفائه، اللهم وارزقه سرعة الفهم وقوة الحفظ، وألهمه الصواب، وبلّغه أعلى المراتب.

أدعية للتوفيق في الحياة الدراسية

اللهمّ إنّي أسألك زيادةً في العلم والدين، وبركةً في العمر والرزق، وتوبةً قبل الموت وراحةً عند الموت ومغفرةً ورحمةً بعد الموت.

اللهمّ اجعلني هادياً مهديّاً وثبّتني على دينك واجعل قلبي مليئًا بالإيمان بك، ووفقّني في دراستي واجعل علمي سببًا في قربي منك ومرضاتك عنّي. اللهمّ أعنّي على نفسي واكتب لي التوفيق في دراستي واشرح صدري ونوّر عقلي واهد قلبي لما هو خيرٌ لي في الدّنيا والآخرة.

اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثّواب وخير الحياة وخير الممات، وثبّتني وثقّل موازيني وحقّق إيماني وارفع درجاتي وتقبّل صلاتي واغفر خطيئتي.

اللهمّ إنّي أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيّبًا وعملًا متقبّلًا،وأسألك أن توفقّني في دراستي وأن ترضى عنّي وترحمني.

اللهمّ انفعني بما علّمتني وعلّمني ما ينفعني وزدني علمًا،واكتب لي التّوفيق في دراستي والنجاح في امتحاناتي.

اللهمّ إنّي أسألك علمًا نافعًا وأعوذ بك من علمٍ لا ينفع،وأسألك أن ترزقني الصّبر على الدراسة وقوّة الحفظ وحدّة الفهم.