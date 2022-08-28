قرب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يكشف الخلاف في "القيادة الإسرائيلية"

ترجمة الهدهد

هآرتس / جوناثان ليس

إن حديث رئيس الموساد ديدي بارنيع الذي جاء فيه أن الاتفاق الظاهر بين الولايات المتحدة وإيران هو “احتيال”، هو بمثابة استثناءات على خلفية تنهد الرفاهية النسبية التي عبر عنها المستوى السياسي هذا الأسبوع، فالانطباع العام في “إسرائيل”، بعد سلسلة من المحادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية حول هذا الموضوع، هو أن الولايات المتحدة حريصة على توقيع الاتفاقية، وليس في عجلة من أمرها للانصياع للمطالب الإيرانية التي تعتبر في تل أبيب ورقة حمراء.

ولم يقتصر الأمر على ملف التحقيقات فحسب، بل نوقش أيضاً المطالب الإيرانية بضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاقية في المستقبل والتأكيدات بأن الشركات العالمية التي ستتداول معها لن تقع ضحية العقوبات في المستقبل وهذا الأمر تناولته المحادثات بين الأطراف.

من ناحية أخرى يعتقد بارنيع أن حملة “الضغط الإسرائيلية” هذا الأسبوع في واشنطن ليست أكثر من كرة تنكرية.

في سلسلة من الإيجازات الأمنية عرض التفاهمات التي تحاول “إسرائيل” دفعها مع الإدارة على أنها لا معنى لها، وادعى أن “الجهد الإسرائيلي” الرئيسي لمنع إغلاق ملفات التحقيق ضد إيران بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاقية الموقعة معها في 2015 لا معنى له.

وبحسب قوله فإن إيران ستتجاوز العقبة التي تروج لها “إسرائيل” بسهولة: “بعد توقيع الاتفاق لن يلغيه أحد لأن إيران لم تقدم تفسيرات” (للشبهات التي تحقق بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية).

وقال في إيجاز أمنى عُرضت نقاطه الخميس الماضي: “من الواضح أن هذا احتيال لأن الإيرانيين لن يتمكنوا أبدا من تقديم أي تفسير”.

ذهب رئيس مجلس الأمن القومي إيال حولتا، ووزير الجيش بيني غانتس، إلى واشنطن هذا الأسبوع والتقيا بشكل منفصل مع مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان.

بعد الاجتماعات، قدم مسؤول أمني رفيع تقييماً مختلفاً تماماً عن تقييم برنيع المتشائم: فوفقاً له فإن الاتفاق بين إيران والقوى العظمى “لم ينته بعد”، و”إسرائيل” لديها “مجال نفوذ” عليها، والأمريكيون “منتبهون للمطالب الإسرائيلية”.

يتفق المسؤولان الكبيران، على أن الاتفاقية الناشئة بعيدة عن أن تخدم مصالح “إسرائيل”، لكنهما يختلفان حول عواقب الجهود المبذولة لإحداث تغييرات فيه.

تنعكس الخلافات في الرأي على القمة في قضية أخرى: فهناك احتمال أن توافق الولايات المتحدة على تشكيل تهديد عسكري كبير لإيران، وهي خطوة تقدر “إسرائيل” أنها ستفكك التعادل وقد تشجع إيران على سحب طموحاتها النووية.

عشية زيارة بايدن “لإسرائيل”، رفض توجيه مثل هذا التهديد الملموس، لكنه وافق على الاكتفاء ببيان غامض مفاده أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة العسكرية كملاذ أخير لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وانتقد رئيس الموساد حقيقة أن المجتمع الدولي يسعى للتوصل إلى اتفاق دون ممارسة سلسلة من أدوات الضغط على إيران.

إلى جانب الخيار العسكري اعتقد بارنيع أن خطوة أقل قد تكون كافية أيضاً، وهي تنفيذ عقوبات قاسية على إيران مثبتة بالفعل في الاتفاقية النووية السابقة، في محاولة لردع النظام الإيراني، وبحسب قوله كان من الممكن أن يؤثر تشكيل تهديد عسكري كبير على إيران حتى بدون تنفيذ فعلي له، وقال في الأيام الأخيرة “ما كان يجب استخدامه، يكفي أن تهدد”.

ولكن في الاجتماعات التي عقدت في واشنطن هذا الأسبوع، هبت ريح جديدة، قال مسؤول أمني كبير في عطلة نهاية الأسبوع: “نبني بكل الطرق قوة ستسمح لإسرائيل بحرية العمل”، لكنه شدد على أنه لا تزال هناك حاجة لخيار عسكري أمريكي يمكن الاعتماد عليه.

وأضاف بشكل غامض: “لدينا تلميحات جيدة، لا يمكنني التوسع في ذلك”.

في إيجاز لرؤساء معاهد البحوث في واشنطن أمس، صرح وزير الجيش بيني غانتس أن لديه انطباع بأن الولايات المتحدة حريصة على ضرورة تعزيز التعاون.

وسواء كان هناك اتفاق أم لا، قال: إن “إسرائيل ستواصل العمل ومنع إيران من تحقيق الهيمنة الإقليمية”.

وبحسب قوله، فإن “المعرفة والبنية التحتية والقدرات التي اكتسبتها إيران، تتطلب تحسينات كثيرة في الاتفاقية التي تمت مناقشتها، بما في ذلك ضرورة تأجيل موعد انتهاء العقوبات على مختلف مكونات الاتفاقية”.

وأضاف غانتس أنه إذا قررت إيران القيام بذلك، فيمكنها “البدء في التخصيب بنسبة 90٪ على الفور”، ويمكنها “التخصيب بكمية المواد المطلوبة للمواد الانشطارية في غضون أسابيع قليلة”.

تصريحات بارنيع على الرغم من عدم قولها بشكل مباشر، تعتبر خطوة حساسة بشكل خاص، فعلى الصعيد السياسي، اعتبروا الحفاظ على العلاقة مع الإدارة الأمريكية هدفاً مركزياً، وأعربوا عن مخاوفهم من أن أي ضرر للعلاقة سيؤدي إلى استبعاد “إسرائيل” من النقاش حول مستقبل الاتفاقية مع إيران.

يتذكر لبيد جيداً المعركة الغامضة التي خاضها رئيس الوزراء نتنياهو ضد أوباما، وهي خطوة فشلت في إحباط توقيع الاتفاق قبل سبع سنوات، ويتمنى التصرف بشكل مختلف.

الخميس الماضي عندما نشرت تصريحات رئيس الموساد ضد تصرفات الإدارة الأمريكية، سببت في استياء لبيد والذي سارع إلى الاتصال ببارنيع، وتساءل عما إذا كان قد هاجم الإدارة في المحادثات المغلقة، بدلاً من الاكتفاء بانتقاد جوهري للاتفاقية نفسها، وقرأت مصادر مقربة من رئيس الوزراء التقارير المتعلقة بإحاطة رئيس الموساد وزعمت أنه “بالغ في اللهجة”.

وقالت مصادر أخرى، إن رئيس الموساد التزم بالفعل بنص الرسالة المتفق عليها، وأن خلفية الخلاف مع لبيد نابعة من سوء تفسير لكلماته في أحد التقارير.