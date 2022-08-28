طريقة مضمونة لتخسيس الوزن 7 كيلو في الأسبوع- يسأل كثيرون عن طريقة مضمونة لتخسيس الوزن 7 كيلو في الأسبوع، حيث يبحثون عن طريقة مضمونة لتنزيل الوزن في أسبوع، فهناك نصائح لتنزيل الوزن في أسبوع، وطريقة مضمونة لتخسيس الوزن 7 كيلو في الأسبوع، ومن خلال وجبات تنزيل الوزن في أسبوع، على الفطور والغداء والعشاء، ومشروبات لإنقاص الوزن في أسبوع.

طريقة مضمونة لتخسيس الوزن 7 كيلو في الأسبوع

كيف انزل وزني في اسبوع السؤال الذي يطرحه أصحاب الوزن الثقيل والأشخاص الذين يودون الحصول على جسم رشيق ومثالي، والرجيم السريع غالباً ينحصر بالأشخاص الذين لديهم حاجة ملحة لتنزيل الوزن كحضور مناسبة وما شابه ذلك، ونحن بدورنا حضرنا لكم طريقة جديدة صحية ونظام غذائي لتنزيل الوزن بسرعة فائقة خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع .

كيف أنزل وزني في اسبوع

يمكن أن يساعدك النظام الغذائي في إنقاص وزنك في مدة لا تتجاوز الأسبوع، فإذا اتبعت النظام التالي سوف تخسر سبعة كيلو جرامات في سبعة أيام لأن هذا النظام قائم على حرق دهون البطن، فالرجيم الذي يستلزم فترات زمنية طويلة يعد من الأنظمة الغذائية المملة فيلتزم به الأشخاص لفترات قليلة فقط ثم يعودون لنظامهم الغذائي القديم بشراهة أكبر، أما إذا اتبعت نظام غذائي سريع قائم على حرق الدهون والسعرات الحرارية ونحت الجسم، فإنك حتماً لن تمل من هذا النظام وسوف تتشجع أكثر بعد رؤية نتائجه على جسمك، مع ذلك هناك شيء يجب مراعاته ألا وهو عدم البقاء فترة أكثر من أسبوع على هذا الرجيم، فأنظمة إنقاص الوزن السريعة تسبب أضرار على الجسم في حال اتبعت النظام لفترة طويلة.

فغالباً ما نتعهد لأنفسنا بممارسة الرياضة كل صباح والعيش على وجبة واحدة منخفضة السعرات الحرارية في اليوم فقط، وغالباً ما يبوء الأمر بالفشل فنفرط في تناول الكيك والشوكولاتة في اليوم الثاني من اتباع النظام الغذائي، والسبب في ذلك ذلك لأن الحميات الغذائية المبتذلة يمكن أن تكون مقيدة بشكل لا يصدق وغالبًا ما تجعلنا نشعر بالجوع وعدم الرضا ناهيك عن نقص الطاقة الذي تسببه، إذا ما الحل؟ الحل هو خطة النظام الغذائي لمدة أسبوع، مع خطة النظام الغذائي لمدة أسبوع يمكنك إنقاص الوزن بسرعة والشعور بالراحة في سبعة أيام فقط دون أن تحس بالجوع والعبء.

كيفية تنزيل الوزن في اسبوع

غالباً ما تضعك الأنظمة الغذائية على تناول كل شيء أو لا شيء فإذا تناولت كل شيء سيزداد وزنك وإذا لم تتناول شيء سوف تتضاءل طاقتك وتمل من النظام الغذائي بسرعة، إن خطة النظام الغذائي لمدة أسبوع تسمح لك بتناول ثلاث وجبات كاملة يوميًا فنظامها لا يقوم على الحرمان، بما في ذلك يسمح بتناول الكثير من الفواكه والخضروات الصحية، بالإضافة إلى تناول وجبات خفيفة بين الوجبات.

وتعود فوائد هذا الرجيم لأنه يشعر بالشبع والرضا بفضل تناول نسبة عالية من البروتين والكثير من الخضار والفواكه المليئة بالألياف، وإخراج السكر من النظام الغذائي لكن ليس إخراجاً تاماً، لأنه يسمح لك بتناول القهوة أو الشاي يوميًا فقط يجب أن تتأكد من أنه منزوع الكافيين!، ويقوم هذا النظام على نصائح ذكية وتعليمات سهلة الاتباع لإنقاص الوزن.

نصائح لتنزيل الوزن في اسبوع

في بعض الأحيان قد تكون أضرار النظام الغذائي القائم على إنزال الوزن أكثر من فوائده، لكن هذه النصائح سوف تسهم في إنقاص وزنك بسهولة كبيرة وبدون أخطار جانبية، إليك أهم النصائح التي يجب أن تلتزم بها:

يجب أن تعرف أن اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن لا يعني الحرمان من الدهون: فغالباً ما يقوم الناس بحمية عن الدهون لخفض الوزن، هذا الأمر غير صحيح أبداً لأن جسم الإنسان يحتاج إلى الدهون لإنتاج الطاقة، لذلك يجب تناول الأطعمة المنخفضة الدهون والقليلة الكربوهيدرات.

يجب أن تتناول الفواكه والخضراوات بكثرة: لأن فضلاً عن قدرة الفواكه والخضار على تحفيز مناعة جسم الإنسان ضد المرض بل إنها أيضاً تقوم بمد الجسم بالمعادن والألياف فضلاً عن كميات الماء التي تحويها وتساهم من معدل حرق الدهون.

يجب تناول ليتران من الماء يومياً: فالماء يساعد الجسم كثيراً على حرق الدهون.

يجب ممارسة التمارين الرياضية: تعد التمارين الرياضية الحل الأمثل والذي بدوره يساعد في حرق الدهون ونحت الجسم والمساهمة في زيادة رشاقته.

يجب تقليل تناول السكريات: فهذا النظام لا يمنعك من تناول السكريات كلياً، بل يسمح لك تناول الشاي والقهوة المحلاة فإن السكر المصنع يزيد الوزن بطريقة هائلة ولا يسمح لأي نظام غذائي بتكسير الدهون.

وجبات تنزيل الوزن في اسبوع

من أجل إنقاص الوزن في مثل هذه الفترة الزمنية الصغيرة، ستحتاج إلى احتساب عدد السعرات الحرارية الخاص بك فيجب أن يكون العدد منخفضاً، إذن كيف يعمل نظام الأسبوع الواحد؟ ما عليك سوى قراءة قواعدنا البسيطة والتزم بها لمدة سبعة أيام، يمكنك إسقاط كيلو جرام واحد كل يوم أي سبع كيلو جرامات في سبعة أيام.

ماذا تأكل على الفطور لانقاص الوزن في اسبوع

يمكن أن يعمل الشوفان والفواكه والزبادي قليل الدسم كوجبة إفطار صحية، ويمكنك وضعهم جميعًا معًا في وعاء أو خفقهم للحصول على عصير دسم ومغذي، يعد البيض والخضار أيضًا من وجبات الرجيم المثالية للفطور، يمكنك أيضاً تناول البيض المسلوق أو ثمار الأفوكادو الدهنية المغذية، أو بيض مسلوق مع الخضار مثل البصل الأخضر (الهليون)، تذكر أن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم لذلك أدعم نفسك بهذه الوجبة.

وجبة خفيفة الصباح

الفاكهة الطازجة يمكنك تناول ما تشاء، يمكنك صنع سلطة فواكه أو عصير فواكه طبيعية أو تناول الفاكهة الكاملة إذا كنت بحاجة إلى تناول وجبة الإفطار بسرعة،يعد الموز من الفاكهة المغذية والتي تستطيع إدخالها في نظامك الغذائي لأنها تشعرك بالشبع ريثما يحل وقت الغداء.

ماذا تأكل على الغداء لانقاص الوزن في اسبوع

سلطة خضار كبيرة يمكنك أن تضع فيها كل الأشياء المغذية، فإلى جانب الخضار سوف تضيف البروتين (تونة أو دجاج بحجم مجموعة أوراق اللعب) بالإضافة إلى ذلك يمكنك إضافة رذاذ زيت الزيتون والليمون على الطبق، ابتعد عن الدهون السيئة مثل جبن الشيدر والمعكرونة، يمكنك أيضاً إضافة الأفوكادو والبطاطا الحلوة على طبقك، بالنسبة للأيام الباردة إذا كنت تتبع النظام الغذائي هذا في الشتاء تعتبر الشوربات محلية الصنع خيارًا جيدًا أيضًا لأنها منخفضة السعرات الحرارية، في حال أحسست بجوع شديد بعد وجبتك يمكنك تناول الخضار والفواكه بالقدر الذي تشاء، يمكنك أيضاً تناول القليل من الجوز أو اللوز، لإنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تشعرك بالشبع وتمد جسمك بالطاقة إذا تناولتها باعتدال.

ماذا تأكل على العشاء لانقاص الوزن في اسبوع

سلطة كبيرة الحجم تحتوي على الكثير من الفواكه اللحمية “اللحمية” مثل الشمندر و الأفوكادو وليس الأوراق فقط، يمكنك تناول البروتين أيضاً من خلال إضافة (صدور الدجاج أو علبة السلمون). يمكنك أيضًا أن تسمح لنفسك ببعض الكربوهيدرات البطيئة في هذه المرحلة من اليوم تمتع بتناول طبقًا صغيراً من الدجاج والأرز أو جرب إحدى وصفات السلمون هذه التي تقدم مع الخضار ووجبة البطاطا الحلوة، يمكن أيضًا أن تتناول أجزاء صغيرة من المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل أو شرائح اللحم الخالية من الدهون مع قطع الدهون، تعتبر الأسماك أيضًا خيارًا قويًا عندما يتعلق الأمر باتخاذ نظام غذائي للتخسيس، ولكن تأكد من أنك تختار دائمًا الطعام الطازج سمك القد والحدوق وما إلى ذلك بدلاً من إصدارها المضروب.

مشروبات لانقاص الوزن في اسبوع

يُنصح بتناول الكثير من الماء والسوائل أثناء اتباع الرجيم، ويفضل أن تتناول ليتران في اليوم على الأقل، بالإضافة إلى ذلك يمكنك أن تسمح لنفسك ببعض شاي الأعشاب وخاصة الشاي الأخضر بالزنجبيل أو القرفة (لأن هذا المشروب يزيد من معدل حرق الدهون) والقهوة أو الشاي الأسود منزوع الكافيين، فلا يجوز أن تقطع نفسك تماماً عن تناول المشروبات الساخنة مما يسبب لك انزعاج شديد خاصة في حال كنت تشربها بشكل دائم برجيمك السابق، اشرب ما تحتاج من هذه المشروبات لكن تأكد أن تكون منزوعة الكافيين.

ما الذي لا يمكنك تناوله في حمية الأسبوع لانقاص الوزن؟

ربما لا تحتاج منا أن نخبرك بهذا، ولكن خلال نظامك الغذائي الأسبوعي تأكد من أنك تبتعد عما يلي:

الابتعاد عن الكربوهيدرات المكررة مثل المعجنات أو الخبز الأبيض أو المعكرونة البيضاء أو البطاطس.

الابتعاد عن السكر بجميع أشكاله سواء أكان في علبة حلويات أو في مشروب غازي سكري.

الابتعاد عن تناول الكحول فيما يتعلق بموضوع المشروبات عندما تحاول إنقاص الوزن، فمن الأفضل دائمًا تخطي الكحول! لأنه منشط ويحتوي على سعرات حرارية.

كيف تفقد الوزن في أسبوع: ماذا لو كنت نباتيًا؟

إذا كنت نباتياً سيكون الموضوع عليك أسهل بكثير، يمكنك تناول البروتينات النباتية مثل الحبوب الكاملة أو تناول مصادر البروتين قليلة الدسم مثل الكورن والتوفو (وهي منخفضة الدهون المشبعة)، وكذلك الفاصوليا والبقوليات الغنية بالألياف (العدس والفول والبازلاء والقمح والحمص ويمكنك صنع الحساء من هذه الحبوب) وتكثيف عدد الوجبات والتنويع بين هذه الحبوب، يمكنك أن تدخل القليل من الكربوهيدرات المنخفضة في نظامك كتناول بعض الأرز يمكنك إضافة الخضار للأرز لتقوم بهذا أخبز الأرز مع الخضار بالفرن بدلاً من طهيها، كما يمكنك تناول الألبان والأجبان لتأخذ مزيد من الطاقة، يمكنك الاستعاضة عن أنواع الألبان بنباتات مثل فول الصويا واللوز على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية لتعطيك الطاقة على إكمال الرجيم، وعلى العشاء يمكنك تناول مشوي نباتي وصحي أي شوي الخضار التي تحب أن تتناولها وتضعها في طبق السلطة الخاص بك، أخر ما ننصحك به تناول الأشياء المطهية بالفرن والمشويات لأنها أقل سعرات حرارية وتنزل وزنك بسرعة.

كيف تفقد الوزن في أسبوع

تقول كلوي تويست ، المدربة الشخصية المؤهلة في شركة OriGym (في الولايات المتحدة):

“في حين أن التغذية هي أهم جانب في إنقاص الوزن، فإن شكل التمرين الذي تختاره لإكماله يمكن أن يكون له تأثير كبير على معدل فقدان الوزن”.

نظرًا لأن الطريقة الوحيدة لفقدان الوزن هي الرياضة لكي تساهم في إنقاص السعرات الحرارية وحرق الدهون، فمن المنطقي أن التمرين الذي يحرق ضعف كمية السعرات الحرارية يكون أكثر كفاءة من حيث الوقت ويستحق الاختيار على آخر، عندما تتطلع إلى إنقاص الوزن عن حالة القلب المستقرة واختيار تمرين HIIT أو أي شكل آخر من التمارين عالية الكثافة مثل الجري المكثف لمدة 20 دقيقة أو حتى جلسة الدراجة الثابتة، فالتمارين الرياضية القاسية ستحرق سعرات حرارية أكثر في نصف الوزن الذي سوف تنزله خلال هذا الأسبوع، وللتخلص من دهون البطن يمكنك القيام بتمارين المعدة القاسية والتخلص من الدهون في منطقة الخصر، ولا بد من التنويه أن الجري يساهم في نحت الجسم كله وليس فقط إنقاص الوزن.