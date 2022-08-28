العام الدراسي في الضفة .. تمرد مبكر والتعليم يلوح بالفصل

تستعد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 غداً الاثنين 29 أغسطس 2022، حيث ينطلق صباح يوم غدٍ نحو مليون و385 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.، إلا أن "حراك المعلمين الموحد" أعلن أول أمس الجمعة، عدم افتتاح العام الدراسي (2022-2023) حسب الأصول، والإضراب من الطابور الصباحي، في خطوة قد تُشوش على الطلبة، وتعيق بدء المسيرة التعليمية، وسط تهديدات من التربية والتعليم باتخاذ أقسى العقوبات بحق المُخالفين للتعليمات، قد تصل إلى فصله من وظيفته.

خطوات "حراك المعلمين الموحد"، جاءت - وفق تعبيره- بسبب عدم إيفاء وزارة المالية بتلبية مطالبهم، وتحسين نسبة رواتبهم أسوة بباقي الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، بينما لاقت هذه الاحتجاجات رفضاً كبيراً من أهالي الطلبة، معتبرين أنها ستحدث إرباكا لأبنائهم وتُعيق مسيرتهم التعليمية.

هذا، ويطالب "حراك المعلمين الموحد" برفع طبيعة العمل بنسبة 100% للعاملين بسلك التربية والتعليم، وصرف غلاء المعيشة المتراكمة منذ 2013 وبأثر رجعي خاصة مع استشراء الغلاء، وتحسين قانون التقاعد، واحتساب سنوات العقود والعلاوات والدرجات، وتشكيل نقابة حرة مستقلة.

وأوضح بيان الحراك، أنه بصدد نشر برنامج مفصل بالفعاليات النقابية التي سوف يخوضها الحراك في قادم الأيام، حسب ما يرتئيه مناسبًا، وبما يضمن تحقيق المطالب العادلة للمعلمين.

وخاض المعلمون الإضراب، نظرًا لتدني رواتبهم مقارنة بالموظفين الحكوميين، وعدم معاملتهم كباقي الموظفين في سلم الترقيات والرواتب.

التربية تُحذر

من جهتها، وجهت وزارة التربية والتعليم تحذيرات شديدة اللهجة للمعلمين المحتجين، والذين سيرفضون تدريس الطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023.

مدير تربية طولكرم سائد قبها، قال: "إن المعلم الذي يرفض التدريس يخصم من راتبه ويوجه له عقوبة، وإذا استنكف عن العمل لمدة 15 يوماً يعتبر فاقد للوظيفة وفق قانون الخدمة المدنية".

بدوره، قال الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ازريقات: إن العام الدراسي الجديد سينطلق بدءًا من اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، بدون تشويش، نافياً دعوات أطلقتها صفحات وحسابات "مجهولة" -حسب وصف- دعت المعلمين للشروع بالإضراب بالتزامن مع افتتاح السنة الدراسية 2022-2023.

العام الدراسي في موعده

وأضاف ازريقات في تصريحات صحفية: "إن أكثر من 40 ألف معلم ومعلمة في الضفة، و12 ألف مدرس في غزة سيتوجهون غداً لمدارسهم، ويكفي ما لحق بأبنائنا خلال الأعوام السابقة، ويكفي هذا الإرباك العالي بسبب الإشاعات".

وتابع: "الحكومة التزمت بالاتفاق وبدأت تنفيذ القرارات المتعلقة بالشق المالي من تحويل العلاوات الاشرافية إلى علاوة طبيعة عمل الأمر الذي سيزيد من راتب التقاعد للمعلمين، وهناك زيادة على راتب بعض فئات المعلمين، إضافة إلى التزام الحكومة بمساواة الإداريين بزملائهم المعلمين، وحل مشكلة الملفات العالقة منذ 2017 بإصدار قرارات تعيين".

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أعنت هذا العام عن تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" 2022 في فلسطين لمدة أسبوع واحد.

وقالت الوزارة: "إنه تقرر تأجيل موعد عقد امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الوطن، للدورتين الأولى والثانية للعام 2022".

وأوضحت وزارة التربية أنه "جرى اتخاذ القرار بهدف تمكين طلبات المحافظات الشمالية من تعويض الفاقد التعليمي"، جراء إضراب المعلمين.

ومنذ 9 أبريل/ نيسان ينفذ المعلمون في الضفة الغربية المحتلة إضرابًا جزئيًا احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بدفع حقوقهم الوظيفية.