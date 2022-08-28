غزة: الهيئة الخيرية تطلق مشروع  "ترميم بيوت الفقراء"

شرعت الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بتنفيذ مشروع "ترميم بيوت الفقراء" في محافظات قطاع غزة.

وتستهدف المرحلة الأولى لمشروع الترميم منطقتي رفح وخانيونس جنوب القطاع.

بدوره ذكر مدير الهيئة بغزة د. صالح الكاشف، أن هذا المشروع يأتي في إطار المساهمة في التخفيف من معاناة الأسر المتعففة التي تعاني من الحصار الصهيوني المستمر خاصة أسر الشهداء، لا سيما في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، داعيًا كافة الجهات المانحة والداعمة إلى مواصلة جهودها للتخفيف عن أبناء شعبنا.

وفي ذات السياق وجَّه الكاشف شكره لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH على دعمها لهذا المشروع، وكذلك فاعلي الخير من أبناء أمتنا العربية والإسلامية.