أبو عاذرة : قرابة 340 ألف طالب يفتتحون العام الدراسي بمدارس "الأونروا" ولا تغيير على توقيت الحصص

أكد فريد أبو عاذرة مسؤول برنامج التعليم بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، استكمال كافة الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد وتوجه الطلاب لمدارسهم يوم غدٍ الاثنين 29/8/2022.

وأوضح أبو عاذرة في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الأونروا أتمت كافة الاستعدادات لبداية العام الدراسي حيث بدأ المعلمون أمس السبت دوامهم الإداري، سواء كان المثبتين أو المياومة لتجهيز الطلبة.

وسينضم ما يقارب من 339 ألفا و100 طالب يتبعون لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، موزعين على 375 مدرسة.

وبخصوص طلاب الصف الأول، لفت أبو عاذرة إلى أن هناك أكثر من 32 ألف طالب سجلوا للعام الدراسي الجديد.

وأشار أبو عاذرة إلى أن الكتب والقرطاسية وزعت على المدارس، لكن لم يتم تسليم كافة الكتب بعد للأونروا.

وبخصوص توقيت الحصص الدراسية، أكد أبو عاذرة أنه لم يتم أي تغيير على بدء الحصص الدراسية للطلاب، قائلاً:" نحن بحاجة لكل دقيقة من الوقت".

وبخصوص التهوية في الصفوف، أكد أبو عاذرة أن الأونروا وزعت مئات من المراوح على المدارس، لافتاً إلى أن الوكالة حرصت على أن تكون المباني الجديدة أكثر تهوية من خلال التباعد والفصل بينها.

وأشار أبو عاذرة، إلى أنه جرى افتتاح ست مدارس جديدة منها مبنيين جديدين في مدارس خانيونس، وأربع مدارس جديدة في غزة، وتجهيزها بالأثاث والمواد اللازمة".

وأفاد أبو عاذرة بأنه تم تعيين 250 معلم جديد والمياومة لجميع المدارس، كما يجري بناء خمس مدارس إضافية تسليم خلال العام الدراسي المقبل"،

وشدد أبو عاذرة أنه سيتم تسليم جميع الطلاب من الصف الأول وحتى التاسع في اليوم الأول للدوام، قرطاسية تتكون من رزمة كراسات 60 ورقة، وكراستين انجلش وأقلام، وبذلك لن يكون داعي لشراء قرطاسية.

وأكمل: "المقاصف ستعمل وتم تلزيم المقاصف وفقاً لقواعد المشتريات في وكالة الغوث، بالإضافة إلى إعداد كل الأمور المتعلقة بالعام الدراسي على أكمل وجه".