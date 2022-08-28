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التوقيت المدرسي لمدارس الأونروا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:46 ص
28 اغسطس 2022
التوقيت المدرسي لمدارس الأونروا
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