التوقيت المدرسي لمدارس الأونروا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:46 ص
28 اغسطس 2022
تنظيف مدارس غزة (3).jpg
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التوقيت المدرسي لمدارس الأونروا

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