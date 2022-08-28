"الاونروا" تعلن عن منح دراسية جامعية للعام الدراسي 2022/2023

اعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين ( الأونروا ) عن منح دراسية جامعية متوقعة للعام الدراسي 2022/2023 من اللجنة الوطنية لمساعدة الأونروا في الولايات المتحدة (UNRWA USA National Committee) للطلاب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .

تقوم وكالة الغوث بإدارة القبول والتسجيل وتوزيع المنح حسب الشروط المدرجة أدناه :

1. أن يكون المتقدم متفوقاً أكاديمياً وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة للعام 2022 بمعدل لا يقل عن 75 % .

2. أن لا يكون المتقدم حاصلاً على منحة دراسية أو مساعدة مالية من أي جهة أخرى .

3. أن يكون المتقدم من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات الأونروا – لبنان .

4. ان لا يزيد عمر المتقدم عن 21 سنة في وقت تقديم الطلب .

5. أن يكون المتقدم طالباً مسجلاً في إحدى الجامعات المحلية المعترف بها وفي تخصصات مدة الدراس فيها أربع سنوات ، خمس سنوات وست سنوات .

6. أن يكون المتقدم بمستوى سنة أولى للعام الدراسي 2022/2023 .

7. أن يكون المتقدم من المسجلين تحت فئة حالات العسر الشديد SHC في سجلات الأونروا .

8. تشمل المنحة الجامعية الطلاب الفلسطينيين إناثاً وذكوراً .

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه ، تعبئة الطلب إلكترونيا من خلال الرابط التالي : http://Scholarship.unrwa.org

يرفق الكترونيا مع الطلب الوثائق التالية :

صورة عن بطاقة الهوية الشخصية أو شهادة الميلاد .

صورة عن بطاقة التسجيل الخاصة الأونروا ( بطاقة التموين المذكور عليها حالة عسر شديد )

صورة عن شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 .

صورة عن شهادة القيد / اثبات تسجيل في الجامعة للعام الدراسي 2022/2023 .

يجب كتابة اسم الطالب رباعياً في الطلب مطابقاً للشهادة العلمية .

لن يتم النظر في الطلبات التي لم تستوفي الشروط اعلاه ، أو لم يتم ارفاق كافة الوثائق المطلوبة . تقبل الطلبات لغاية تاريخ 19-9-2022