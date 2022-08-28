من هو الإعلامي غالب كامل وجنسيته وموعد دفنه؟

من هو الاعلامي غالب كامل وموعد دفنه الذي وافته المنية أمس السبت في المشافي الاردنية بعد ان تم نقلة للعلاج بالأردن ، بعد ساعات قليلة من الاعلان عن وفاة الاعلامي غالب كامل بدأت محركات البحث في العالم العربي بالتساؤل عن الاعلامي غالب كامل الذي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي مجرد الاعلان عن وفاته وخاصة بعد تدهور خطير على حالت الصحية مما استدعي لنقله للمشافي الاردنية ، وكالة فلسطين اليوم تحاول معرفة مع هو الإعلامي غالب كامل وموعد دفنه .

من هو الاعلامي غالب كامل وموعد دفنه

الإعلامي القدير غالب كامل، توفي حسب ما أعلنه ابنه رائد، اليوم السبت، على "تويتر".

وفي اتصال مع "العربية.نت" قال رائد إن والده توفي صباح اليوم، وسيتم دفنه في الرياض.وأضاف أن حالة والده الصحية ساءت بعد نقله من الأردن إلى السعودية عبر الإخلاء الطبي، بعد أن كانت حالته لا تسمح من قبل بالإخلاء الطبي. وتلقى الإعلامي العلاج في السعودية في المدينة العسكرية بالرياض.

جنسية غالب كامل



إنّ غالب كامل هو مُذيع ومُقدم برامج تلفزيونية يحمل الجنسية السعودية، ولد في مدينة سيلة الظهر بفلسطين عام 1941 مـ، وتوفي عن عمر يناهز 81 عامًا صباح يوم السبت بتاريخ 27 أغسطس/ آب عام 2022 مـ، يعتبر غالب أحد أقدم مُذيعي ومُقدمي البرامج في المملكة العربية السعودية على القناة السعودية الأولى مع ثُلة من المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي، ومن أهم البرامج التي قدمها غالب كامل “أين الخطأ، من أنا، سلامات، سهرة من منزل، لقاء مع فنان، الشاشة إلى الميكروفون، الصفر الدولي”.

من هو الاعلامي غالب كامل وموعد دفنه

الإعلامي غالب كامل مذيع ومقدّم برامج سعودي، وُلد عام 1941 في سيلة الظهر، ويعتبر من أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى، مع عدد من المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي، أمثال المذيع ماجد الشبل، وعبدالرحمن يغمور، وسليمان العيسى، وحسين النجار.

ولُقّب الفقيد بـ"صديق الراحلين" لعلاقات الزمالة والصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين، أمثال مطلق الذيابي، ويحيى كتوعة، وسليمان العيسى، وعبدالرحمن يغمور، وماجد الشبل، وعباس غزاوي.

ويُعتبر غالب كامل من أهم مَن عمل في الإذاعة والتلفزيون السعودي، وعُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات