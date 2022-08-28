العام الدراسي الجديد 2022- عبارات وكلمات ترحيبية للطلاب

العام الدراسي الجديد 2022- عبارات ترحيبية للطلاب ، مع بداية العام الدراسي الجديد يبحث المعلمون وأولياء الأمور عن عبارات ترحيبية للطلاب، وكيفية استقبال العام الدراسي الجديد، وطريقة جميلة لاستقبال بداية الفصل الدراسي الجديد، من خلال كلمات وعبارات ترحيبية وبطاقات ترحيبية بعودة الطلاب في العام الجديد.

كلمة ترحيبية للطلاب في بداية العام الدراسي جاهزة للطباعة والتحميل في هذا المَقال؛ حيث ينتهز المعلمون بداية العامّ الدراسيّ الجديد لبثّ المحبة والألفة في قلوب الطلبة ودعوتهم إلى الجد والمُثابرة، وذلك من خلال إلقاء العبارات والكلمات الترحيبية؛ التي تليق بهذه المناسبة المهمة في المسيرة التعليمية، وعليه يُقدم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، للطلاب كلمة ترحيبية في بداية عامهم الدراسيّ الجديد.

كلمة عن استقبال العام الدراسي الجديد

يُسعدنا في هذا اليَوم أن نُرحب بأصحاب الهمّة العالية من كادر تعليمي وطلاب رائعين في بداية علمّهم الدراسيّ الجديد، ونقول لهم كلّ عام وأنتم العطاء، وكل عامّ وأنتم رمز شامخ للنجاح والتفوّق، فها هو العام أوشك على بدايتّه ليُنذر ببدايةٍ جديدة تفوح منها رائحة العلم والتسلح بالمعرفة والعلوم، وكلّنا أملٌ في هذا الجيل النيّر الصاعد في تعزيز المسيرة التربوية والتعليمية، عبر النجاح والتفوّق الذي سيتم إثباته طيلة هذه الرحلة التعليمية، نسأل الله في هذا العام أن يُوفقنا لم يُحب ويرضى، وأن يُسدد خُطانا نحوّ مدرجة الخير والإبداع؛ هو ولي ذلك والقادر عليه.

كلمة ترحيبية للطلاب في بداية العام الدراسي

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمةً للعالمين؛ أهلًا وألف سهلًا بكم طلبتنا الأعزاء في بداية هذا العامّ الدراسيّ، نُرحب بكم أجمل ترحيب، ترحيب تنبثق منه جُل معاني وألفاظ النجاح والتفوّق، ننتهز هذا الموقف العظيم لنقول لكم لقد حللتم أهلًا وسهلًا في مدرستكم؛ التي تنتظر منكم العطاء والإبداع والتميز؛ أيّها الطلبة الأعزاء كل عام وأنتم بخير نستقبلكم أعزاءنا مع بداية هذا العام الدراسي الذي نرجوا أن يكون عاماً تميز وتفوق، ونسأل الله أن يجعل هذا العامّ بدايةً لكلّ التميّز الباهر، فمرحبًا بكم على طريق العلم والمحبة.

أجمل كلمات ترحيبية لاستقبال الطلاب في بداية العام الجديد

تتعدد الكلمات الترحيبيّة المخصصو للترحيب بالطلاب في بداية العام الجديد، وفيما يلي نعرض لكم مجموعة مُختارة من الكلمات الترحيبية:

أهلًا وسهلًا بجميع الطلاب الأعزاء، وليكن عامنا الدراسي الجديد عام التفاؤل والعطاء.

يأتي العام الدراسيّ الجديد، وكلّ طالب مُحمّل بالاشتياق للجد والمقاعد الدراسيّة، فكلّ عام وأنتم بألف خير وعامٌ متميز بوجودكم هُنا.

أيّها الطلبة الأعزاء حللتم أهلًا في مدرستكم الكبيرة، وأهلًا وسهلًا بكم جميعًا.

مع بداية العام الدراسي الجديد، نتوجه بأسمى آيات التهنئة والتبريكات للطلاب والمعلمين بالعودة للمدارس.

أهلًا وسهلًا بجميع الطلاب في السنة الدراسية الجديدة، وعسى أن يكون عامكم هذا عامّ التفوق والتقدّم والازدهار.

ازدادت مدرستنا فرحة بلقائكم أيّها الطلبة الأعزاء، ومرحى بعودتكم الجديدة.

كلمة عن بداية فصل دراسي جديد تويتر

نُقدّم لكم فيما يلي كلمة عن بداية الفصل الدراسيّ الجديد لاستخدامها في منصة تويتر الشهيرة كالتالي:

نُرحب بالطلبة الأعزاء في هذا العام الدراسيّ الجديد، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح.

ندعو الطلبة في عامهم الدراسيّ الجديد المثابرة والتفوّق، وأن يكونوا عونًا لمعلميهم على الدوام.

أهلًا وسهلًا بعماد المستقبل في الفصل الدراسيّ الجديد، وكل عام وأنتم بألف ألف خير.

تحية طيبة وترحيب يليق بالطلبة الأعزاء بمناسبة العامّ الدراسيّ الجَديد.

نرحب بجميع الطلاب بأجمل الكلمات والمشاعر والأماني، ونسأل الله أن يُوفقكم لما يُحبه ويرضاه.

نزف للطلبة الأعزاء باقة عطرة من التهاني والتبريكات ببدء العام الدراسي الجديد.

في هذا العام الجديد نجدد معكم أيّها الطلبة العزيمة والأمل، ونتمنى أن يكون عامنا ممتلئاً بالنجاح والإنجاز.

كلمة ترحيبية للطلاب في بداية العام الدراسي

تُعتبر الكلمة الترحيبية للطلاب في بداية العامّ الدراسيّ الجديد من مظاهر الاحتفال بالعام الدراسيّ، وذلك للترحيب بالطلبة مع عودتهم إلى المقاعد الدراسيّة، بحيث ينتهز المعلمون هذه المناسبة لإظهار أهمية وجود الطالب في المسيرة التعليمية، التي لا تكتمل وجهتها إلّا بوجود طلبة مُثابرين.