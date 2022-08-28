التعليم السعودي : منع المشروبات الغازية في المدارس

كشفت المتحدثة باسم التعليم العام في السعودية ابتسام الشهري، وجود اشتراطات صحية خاصة بتقديم خدمات التغذية في المدارس، وأن وزارة التعليم أكدت على إدارات التعليم ضرورة المتابعة والتحقق مما يقدمه مزودو الخدمة في المقاصف المدرسية.

وشددت على عدم السماح ببيع المشروبات الغازية في المدارس؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية التي تضعها وزارة التعليم، مؤكدة التشديد على متابعة التزام المقاصف بعدم بيع المشروبات الغازية، إضافة إلى التزام مقدمي الخدمة بالخيارات التي يسمح ببيعها في المدارس، إذ تم توجيه إدارات التعليم منذ وقت مبكر بفتح باب المنافسة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الغذائية.

وأفادت ابتسام الشهري خلال حديثها لقناة «الإخبارية» أمس (السبت)، بأن وزارة التعليم أنهت استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد مبكرا، وهناك متابعة وتوجيه من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لكافة إدارات التعليم لصيانة المدارس قبل بداية العام الدراسي بفترة كافية، حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب، وافتتاح مدارس ومشاريع تعليمية جديدة، وهناك استعدادات من حيث طباعة الكتب وإيصالها إلى المدارس والتأكد من وصولها لكافة المدارس، والانتهاء من كافة الخدمات.

وأوضحت المتحدثة باسم التعليم العام أن جميع الكتب المدرسية ستكون متاحة بنسخ رقمية على منصة «مدرستي»، وستوزع لها نسخ مطبوعة، باستثناء عدد من التخصصات، مثل: المهارات الرقمية والتربية الفنية والمهارات الحياتية والأسرية إذ ستكون متاحة رقمياً فقط، مشيرة إلى أن توفير المناهج الرقمية على المنصة سيوفر على الطالب الكثير من عمليات البحث، ويساعده في الحصول على المعلومة بسهولة.