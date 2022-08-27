سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 28-8-2022

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استقرار سعر الدولار في سوريا

استقر سعر الدولار في سوريا خلال تعاملات، اليوم الأحد 28-8-2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).





سعر الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت لدى السوق الموازية (السوداء) ليظل عند 4450 ليرة للشراء، و4475 ليرة للبيع، مقابل نفس السعر في ختام تداولات أمس الجمعة، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

وتراجع سعر اليورو اليوم في سوريا مقابل الليرة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 4430 ليرة للشراء، و4460 ليرة للبيع، مقابل 4450 ليرة للشراء، و4475 ليرة للبيع، عند إغلاق تداولات أمس.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 5212 ليرة للشراء، و5251 ليرة للبيع، مقابل 5243 ليرة للشراء، و5283 ليرة للبيع، بنهاية تداولات أمس.

سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في سوريا، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليظل عند مستوى 1183 ليرة للشراء، و1193 ليرة للبيع، مقابل نفس السعر في ختام تداولات أمس.

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل عند مستوى 1209 ليرة للشراء، و1219 ليرة للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنهاية تداولات أمس.

سعر الدينار الكويتي

وظل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 14456 ليرة للشراء، و14562 ليرة للبيع، مقابل نفس السعر بنهاية تداولات أمس.