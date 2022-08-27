طالع أسعار الذهب في العراق في تعاملات اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

هوت أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 تزامنا مع تراجع "النفيس" عالميا بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الصارمة.

أسعار الذهب اليوم في العراق

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، خلال التعاملات الصباحية من يوم الأحد إلى 81.690 ألف دينار عراقي (55.95 دولار)، مقابل 82.190 ألف دينار (56.23 دولار)، في ختام تداولات أمس.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق إلى 61.268 ألف دينار (41.96 دولار)، مقابل 61.644 ألف دينار (42.17 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 47.653 ألف دينار (32.64 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 40.845 ألف دينار (27.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في العراق

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق (الأكثر تداولًا في الأسواق)، مسجلا 71.480 ألف دينار (48.96 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات صباح الأحد 2.540 مليون دينار (1740 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق، نحو 571.841 ألف دينار (391.67 دولار).

عالميا، تراجعت ثيران الذهب بقوة، ليفقد الذهب 50 دولار بإغلاق أمس بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي بأنه لن يتوقف في أي وقت قريب عن رفع معدلات الفائدة.