أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 28 اغسطس 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السودان بتعاملات اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، بالتزامن مع بداية العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

وتشهد الأسواق العالمية عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، بتعاملات اليوم إلى 32.368 ألف جنيه (55.95 دولار)، مقابل 32.357 ألف جنيه في ختام تعاملات أمس، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 في السودان

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 28.323 ألف جنيه (48.96 دولار)، مقابل 28.313 ألف جنيه بنهاية تعاملات أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى نحو 24.277 ألف جنيه (41.96 دولار)، مقابل 24.268 ألف جنيه بنهاية تداولات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18.882 ألف جنيه (32.64 دولار)، مقابل 18.875 ألف جنيه بختام تعاملات الأمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السودان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم نحو 1.006 مليون جنيه (1740 دولارا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 226.584 (391.67 دولار).

عالميا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 22 دولارًا في نهاية تعاملات الأسبوع أمس ، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.