أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 28-8-2022، نقدم لكم في هذا المقال أسعار الذهب في سوريا، ويبحث الكثير من المتابعين عن سعر الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية، وهو من الموضوعات الهامة والتي يتابعها الكثير من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج بشكل كبير جداً، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن اسعار الذهب في سوريا، قررنا فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقالة بعنوان أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 28-8-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو متابعة المقال حتى النهاية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات، اليوم الأحد28 -8-2022، تزامناً مع بداية العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.





أسعار عيارات الذهب في سوريا

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا 140.581 ألف ليرة (55.95 دولار)، مقابل 140.427 ألف ليرة بختام تعاملات أمس، بحسب منصة "gold-price-today" المتخصصة في رصد أسعار الذهب.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا إلى 105.437 ألف ليرة (41.96 دولار)، مقابل 105.322 ألف ليرة بنهاية تداولات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 82.006 ألف ليرة (32.64 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 70.290 ألف ليرة (27.98 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولاً بالأسواق) إلى نحو 123.011 ألف ليرة (48.96 دولار)، مقابل 122.877 ألف ليرة بختام تعاملات الأمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وجاء سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا عند مستوى 4.372 مليون ليرة (1740 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21) نحو 984.087 ألف ليرة (391.67 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب بنحو 22 دولارًا في نهاية تعاملات نهاية الأسبوع، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.