للمرة الثانية اليوم

إطلاق نار يستهدف مستوطنة "كوخاف يعكوف" قرب القدس المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:17 م
27 اغسطس 2022
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استهدف إطلاق نار، مساء اليوم السبت،  مستوطنة "كوخاف يعكوف" قرب القدس المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، بأنه للمرة الثانية اليوم استهدف إطلاق نار مستوطنة "كوخاف يعكوف" قرب القدس المحتلة.

وكانت قد، أصيبت في المرة الأولى لعملية إطلاق النار مستوطنة بجراح متوسطة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" إن مستوطِنة أصيبت بجروح طفيفة قبل قليل في مستوطنة كوخاف يعقوب، على الأرجح نتيجة إطلاق رصاصة طائشة من جهة قلنديا".

ويُشار إلى أن يستهدف مقاومون من كتائب "سرايا القدس" في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة قوات الاحتلال وحواجزها والتجمعات الاستيطانية بعمليات إطلاق نار بطولية.

 

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