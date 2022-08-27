بيتكوين تهوي إلى ما دون الـ20 ألف دولار !

تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة، اليوم السبت، إلى ما دون 20 ألف دولار، مواصلة خسائرها الفادحة في 2022.

ويُشار إلى أنه فقدت بيتكوين نحو 60% من أعلى مستوى سجلته هذا العام.

وفي أحدث تداول لها، نزلت بيتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، 1.5 % إلى 19946 دولارا اليوم، بانخفاض 298 دولارا عن إغلاقها السابق.

وبذلك تكون قد انخفضت 58.7% عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 دولارا والذي سجلته في 28 مارس آذار.

في غضون ذلك، تراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 2.76 % إلى 1467.2 دولار، أي أقل 41.60 دولار عن إغلاقها السابق.

جدير ذكره أنه يأتي انخفاض بيتكوين بعد يوم ضعيف للعملة، أمس الجمعة، إذ نزلت مع تراجع وول ستريت وإغلاق مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بانخفاض أكثر من 3%.