غداً الأحد هو الأول من شهر صفر 2/1444 هجرياً بعد ثبوت رؤية الهلال في السعودية ومصر

طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، يولد هلال شهر صفـر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 18 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت المقبل 29 من المحرم 1444هـ الموافق 27/8/2022م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 21 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (22 – 26 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6 – 29 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر صفر 1444 هـ فلكياً يوم الأحد المقبل 28/8/2022م.

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التي يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هي الترجمة العربية لكلمة "calendar" أي أول يوم من الشهر.

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصري الفرعوني "القبطي" - التقويم الميلادي اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبري – التقويم السريانى – التقويم الروماني – التقويم الفارسي – التقويم الإغريقي – التقويم البابلي – التقويم الهجري"

ونظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذى يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.