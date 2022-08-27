تردد قناة زي الوان الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات، نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة زي الوان، وهي من القنوات التي يتابعها ملايين من الناس، حيث يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن تردد قناة زي ألوان، وتقدم القناة محتوى مميز يحبه جميع الفئات من مسلسلات وبرامج مميزة، وبعد ملاحظتنا في فريق "فلسطين اليوم" زيادة البحث عن تردد قناة زي ألوان، قررنا كتابة مقالة بعنوان تردد قناة زي الوان الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات، كما نقدم لحضراتكم تفاصيل وطريقة ضبط تردد القناة على شاشات التلفاز بكل اريحية تامة.

نبذة عن تردد قناة زي ألون الجديد

تعتبر واحدة من القنوات المميزة والتخصصة في بث المسلسلات الهندية الأكثر رواجا، لتقود بتقديمها مدبلجة باللغة العربية، وأهم ما يميزها، أنها تسمح للجمهور بالتواصل معهم لمعرفة المحتوى الذي يرغبون في مشاهدته من أفلام ومسلسلات لبثه على القناة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها أو صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

وتسعى قناة زي ألوان دائما إلى إرضاء الجمهور بكافة أذواقه، كما أنها تعمل على متابعة معايير الجودة، وتستخدم أحدث التقنيات التكونولجية الحديثة لتقديم الدراما الهندية بصورة وجودة نقية دون أن يحدث تشويش.

مسلسلات قناة زي ألوان

ومن أهم المسلسلات التي تبث خلال الفترة الحالية:

مسلسل حب العمر

ومسلسل جودان

مسلسل تجمعنا علاقة

مسلسل قلوب أنانية.

طريقة ضبط تردد قناة زي ألوان الجديد

ترددات قناة زي ألوان

تردد القناة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11939.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد القناة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.