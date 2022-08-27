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تعرف على قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم

واصل الملياردير الأمريكي وارن بافيت التقدم في قائمة أغنى 10 مليارديرات في العالم هذا الأسبوع، على حساب أحد مؤسسي جوجل لاري بايج.

وكان بافيت تقدم الأسبوع الماضي من المركز الثامن إلى السابع على حساب الشريك الثاني من مؤسسي جوجل، سيرجي برين، ليصبح بذلك سادس الترتيب.

قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم

وجاءت قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم كالتالي:

1- إيلون ماسك

جاء ماسك في المركز الأول لأغنياء العالم بصافي ثروة بلغت حوالي 254 مليار دولار مقابل 264 مليار دولار الأسبوع الماضي، والملياردير الأمريكي الجنسية، تعود مصدر ثروته إلى شركتي Tesla وSpaceX.

2- جيف بيزوس

حافظ جيف بيزوس على المركز الثاني بقائمة أغنى أغنياء العالم بصافي ثروة بلغ حوالي 154 مليار دولار مقابل 166 مليار دولار، الأسبوع الماضي، وتعد شركة Amazon هي مصدر ثروة بيزوس.

3- برنارد أرنو

احتل برنارد أرنو المركز الثالث بقائمة أغنى 10 أثرياء بالعالم، بصافي ثروة بلغ حوالي 137 مليار دولار، مقابل 149 مليار دولار في الأسبوع الماضي، ويعود مصدر ثروته إلى شركته LVMH.

4- غوتام أداني

جاء الملياردير الهندي غوتام أداني في المركز الرابع بقائمة أثرياء العالم بصافي ثروة قفز إلى حوالي 136 مليار دولار مقابل 135 مليار دولار، الأسبوع الماضي، ومصدر ثروته هي شركته Adani Group.

5- بيل جيتس

وظل بيل جيتس خامسا بثروة تصل إلى حوالي 118 مليار دولار مقابل 122 مليار دولار في الأسبوع الماضي، ومصدر ثروته يعود إلى شركة مايكروسوفت.

6 – وارن بافيت

للأسبوع الثاني، صعد وارن بافيت، رئيس شركة بيركشير هاثاواي مركزا جديدا، إلى المركز السادس هذا الأسبوع، بثروة تقدر حاليًا بحوالي 101 مليارات دولار مقابل 106 مليارات دولار، بالتصنيف الأخير للأسبوع الماضي، وذلك رغم تراجع ثروته، نظرا لتراجع ثروة لاري بيج بشكل أكبر.

7- لاري بايج

تراجع الملياردير الأمريكي لاري بايج، مؤسس جوجل مع سيرجي برين، إلى المركز السابع هذا الأسبوع، بعد وصول ثروته إلى حوالي 101 مليار دولار مقابل 109 مليارات دولار، الأسبوع الماضي.

8- سيرجي برين

وظل سيرجي برين، مؤسس جوجل مع لاري بايج، في المركز الثامن هذا الأسبوع، حيث تصل ثروة برين إلى 96.5 مليار دولار مقابل 104 مليارات دولار، الأسبوع الماضي.

9- ستيف بالمر

حافظ الملياردير الأمريكي، ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق بمايكروسوفت منذ يناير 2000 حتى فبراير 2014، والذي أصبح مليارديرا بواسطة امتلاك أسهم في مؤسسة تجارية دون أن يكون مؤسسا لها أو أحد أقربائه، على المركز التاسع في قائمة أغنى 10 أشخاص بالعالم بثروة تقدر بحوالي 94.7 مليار دولار مقابل 102 مليار دولار، الأسبوع الماضي.

10- لاري إليسون

وجاء الملياردير الأمريكي لاري إليسون، في المركز العاشر بصافي ثروة بلغت حوالي 93.8 مليار دولار مقابل 98.7 مليار دولار، الأسبوع الماضي.

ويُشار إلى أنه يمتلك إليسون نحو 35% في شركة البرمجيات العملاقة أوراكل كما أنه يرأس مجلس إدارتها ويشغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا فيها، كما أنه كان قد ترك منصب الرئيس التنفيذي للشركة في 2014 بعد 37 عامًا من استمراره فيه.

انضم إليسون إلى مجلس إدارة تسلا في ديسمبر/كانون الأول لعام 2018، بعد شراء 3 ملايين سهم من الشركة في وقت سابق من نفس العام.

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