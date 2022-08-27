مواعيد مباريات اليوم السبت.. مواجهات نارية في الدوري الإنجليزي والإيطالي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباريات اليوم السبت في مختلف الدوريات الكبرى حول العالم، إذ يترقب محبي كرة القدم المبارايات الهامة التي تجري اليوم والاستمتاع بالمباريات القوية إليكم مواعيد جدول مباريات اليوم السبت، وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت السعودية:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مباراة ساوثهامبتون ضد مانشستر يونايتد:

الساعة 14:30

مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي

الساعة 17:00

مباراة ليفربول ضد بورنموث

الساعة 17:00

مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

17:00

مباراة أرسنال ضد فولهام

الساعة 19:30

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة يوفنتوس ضد روما

الساعة 19:30

مباراة ميلان ضد بولونيا

الساعة 21:45

مواعيد مباريات الدوري الألماني

مباراة ماينز ضد باير ليفركوزن

الساعة 16:30

مباراة هيرتا برلين ضد بوروسيا دورتموند

الساعة 16:30

بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنغلادباخ

الساعة 19:30.