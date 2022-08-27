جدارية للشهيدة شيرين أبو عاقلة في باقة الغربية تثير غضب الاحتلال

أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جدارية للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة في باقة الغربية في الداخل الفلسطيني المحتل 48.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت المنزل الذي رسم سكانه الجدارية، وهددوهم بمحوها وإلا سيتم تنغيص معيشتهم.

ووصف أهالي باقة الغربية، تصرفات الاحتلال بخصوص الجدارية، بالعمل الاستفزازي والمهين بحق شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وفي منشور على حسابها الخاص في "إنستغرام" دعت الرسامة عدن أبو مخ، إلى المشاركة في إعادة رسم الجدارية "من جديد على جدار بيتنا في شارع كلية القاسمي" تخليدا للصحافية التي استشهدت برصاص الاحتلال في 11 أيار/ مايو الماضي، خلال تغطيتها لاقتحام الاحتلال لمخيم جنين.