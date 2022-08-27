قتلى وجرحى في معارك في العاصمة الليبية

قتل وجرح عدد من المدنيين خلال اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعتين مسلحتين، صباح اليوم السبت، في العاصمة الليبية طرابلس.

ويُشار إلى أنه تجددت الاشتباكات لاحقا بعد أن هدأت لساعات، وذلك في طرابلس، التي تشهد أزمة سياسية خطيرة تثير مخاوف من اندلاع نزاع جديد.

وكان قد اندلع القتال بأسلحة ثقيلة وخفيفة ليل الجمعة السبت في عدد من أحياء المدينة الواقعة في غرب ليبيا على خلفية فوضى سياسية مع حكومتين متنافستين، وبعد تجدد الاشتباكات توسعت لتشمل أحياء جديدة محاذية للأحياء المتوترة في باب بن غشير وشارع الجمهورية.

وأفادت قناة "الجزيرة"، بأن المواجهات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح العشرات بعضهم في حالة حرجة، فيما ذكرت أن "اللواء 444 يستعد لدخول مناطق الاشتباكات وسط طرابلس لإخراج العائلات العالقة".

وسُمعت رشقات نارية ودوي انفجارات في طرابلس، فيما قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، لقناة "ليبيا الأحرار" في وقت سابق، صباح اليوم، إن المعارك مستمرة، لذلك "نواجه صعوبة في التحرك في أكثر من منطقة" على حد تعبيره.

وأضاف علي:" أن هناك إصابات في صفوف المدنيين من جراء الاشتباكات من دون أن يذكر عددا"

وخلفت الاشتباكات أضرارا جسيمة في قلب العاصمة، كما أظهرت صور عديدة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيارات متفحمة ومبان تحمل آثار الرصاص. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاشتباكات جرت بين مجموعتين مسلحتين نافذتين من دون إضافة اي تفاصيل.