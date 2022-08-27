رئيس اللجنة الأولمبية يزور "إسرائيل" لإحياء ذكرى قتلى "أيلول الأسود"

يزور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، تومس باخ، "إسرائيل" الشهر المقبل لإحياء الذكرى الخمسين لمقتل 11 رياضيا "إسرائيليا" في ميونيخ عام 1972 فيما عرفت آنذاك بعملية "أيلول الأسود".

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية العبرية اليوم السبت: "سيصل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، إلى إسرائيل الشهر المقبل للمشاركة في احتفال الدولة لإحياء الذكرى الخمسين لمذبحة الرياضيين في ميونيخ".

وأشارت إلى أن باخ وهو من مواليد ألمانيا، أعلن الوقوف دقيقة صمت إحياء لذكرى القتلى "الإسرائيليين" وذلك خلال افتتاح أولمبياد طوكيو قبل نحو عامين.

وفي 5 سبتمبر/أيلول 1972، نفذ فلسطينيون عملية أطلق عليها منظمة "أيلول الأسود" عملية احتجاز رهائن من الفريق الأولمبي "الإسرائيلي" بعد مهاجمتها القرية الأولمبية في ميونيخ، وقد طالبت بإطلاق سراح أسرى في السجون "الإسرائيلية".

لكن تدخل الشرطة الألمانية أدلى لوقوع تبادل لإطلاق النار مع الفلسطينيين، ما أسفر عن مقتل "الإسرائيليين" وخمسة من الفلسطينيين الثمانية.