بالفيديو السلطات الهندية تقرر هدم ناطحتي سحاب عملاقتين

أعلن مسؤولون في الهند أن السلطات بدأت يوم السبت إجلاء آلاف الأشخاص عن منازلهم قبل إزالة ناطحتي سحاب من 40 طابقا في منطقة سكنية في ضواحي العاصمة نيودلهي.

وقالت السلطات المحلية إنه من المقرر تفجير المبنيين السكنيين التوأمين اللذين يبلغ ارتفاعهما 103 أمتار يوم الأحد في عملية تستغرق ما بين 12 و15 ثانية ليصبحا أكبر مبنيين يتم هدمهما على الإطلاق في الهند، وفقا لوسائل إعلام محلية وعالمية اليوم.

وقضت المحكمة العليا في الهند العام الماضي بأن المسؤولين عن بناء البرجين انتهكوا سلسلة من قواعد البناء المهمة وأمرت بتسويتهما بالأرض.

ومن المقرر استخدام أكثر من 3700 كيلوغرام من المتفجرات لهدم البرجين المعروفين باسم "أبيكس" و"سياني" والواقعين على حافة طريق سريع مزدحم يربط ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند بالعاصمة.

وتستلزم عملية الهدم إجلاء الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة المجاورة في وقت مبكر من يوم الأحد وسيسمح لهم بالعودة إلى منازلهم بعد خمس ساعات من اكتمال الهدم.