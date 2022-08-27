اليونايتد يجهز عرضاً لضم أوباميانغ

أبدى مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب برشلونة الإسباني، بيير إيميريك أوباميانغ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن اليونايتد يجهز عرضا بقيمة 25 مليون إسترليني لضم أوباميانغ.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن برشلونة لن يمثل عائقا في رحيل أوباميانغ، بسبب معاناة النادي الكتالوني ماليا.

وكان قد تعاقد برشلونة مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الميركاتو الصيفي الجاري، ما حول أوباميانغ إلى لاعب بديل في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز.

جدير ذكره أن مانشستر يونايتد ارتبط أيضا بضم أنتوني (أياكس) وماركو أسينسيو (ريال مدريد)، من أجل دعم هجومه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.