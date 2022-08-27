صحيفة عبرية: "لابيد" يدعو "نتنياهو" للاجتماع معه!

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن رئيس وزراء كيان الاحتلال يائير لابيد دعا زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو للاجتماع.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية:" إن رئيس الوزراء يائير لابيد دعا زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو للاجتماع في ظل الحديث عن قرب توقيع اتفاق نووي مع إيران".

ويُشار إلى أن العديد من قادة كيان الاحتلال أعلنوا عن معارضتهم للاتفاق النووي مع إيران، معتبرين أنه يضر بمصالح "إسرائيل" على حد قولهم.

جدير ذكره أنه يعيش الاحتلال حالة من الترقب والتوتر في أعقاب الأنباء التي تحدثت عن قرب توقيع الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران.