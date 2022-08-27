أنشيلوتي: أنتظر قرار أسينسيو في أحد العروض المطروحة أمامه

ينتظر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد القرار النهائي من جانب ماركو أسينسيو، في ظل إمكانية رحيله عن الفريق الملكي خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، إذا قبل أحد العروض المطروحة أمامه.



وصرح أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "لا أعرف شيئا جديدا عن أسينسيو، فهو يقيّم وضعه".



وأضاف: "في الثاني من سبتمبر/أيلول سيتضح كل شيء. إذا بقي، فسيكون لاعبا مهما في فريقنا؛ إذا غادر علينا الاستماع إليه. إذا كان هناك خيار جيد له وللنادي، فبالإمكان دراسته".



وأوضح أنه في حالة بقاء أسينسيو، سيكون مسرورا، مبديا رغبته بخصوص لاعب قال المدرب إنه "ساهم العام الماضي بالكثير، وبوسعه أن يساهم إذا بقي في صفوف الميرينجي".



وزاد: "لدينا فريق يحظى بكثير من الموارد. إذا غادر ماركو، لن نتعاقد مع لاعب آخر لأننا لسنا في حاجة لذلك"، مسبتعدا احتمالية لجوء الريال للميركاتو الصيفي لتعزيز خط هجومه.



وتابع: "مستعدون لجميع الخيارات. إذا بقي، فبكل سرور، وإذا أراد الرحيل فعلينا أن نحترم قراره".



وواصل مدرب الملكي: "البرازيلي رودريجو جويس سيكون له دور أهم، لأنه صنع الفارق العام الماضي في الكثير من المباريات، حين تم الدفع به من على مقاعد البدلاء، وسيبدأ مباريات أكثر هذا الموسم من البداية".



وأردف: "قد أستعين به حين يحصل كريم بنزيما على راحة، فهو لا يجيد فقط في الجبهة اليمنى، بل يستطيع أن يحل بدلا من فينيسيوس في الناحية اليسرى خلال بعض اللقاءات، وربما نجربه كمهاجم بجوار كريم، إنه لاعب متكامل وقد يكون هذا العام مهما للغاية".



وعن موقف ماريانو دياز إذا لم يقرر مغادرة الريال في نهاية المطاف، كشف: "الأمر ليس أنني لا أعتمد عليه، لكنه يتواجد إلى جوار الأفضل في العالم (بنزيما)، لذا قد تكون مسألة لعبه أصعب مقارنة بلاعبين آخرين".



وفيما يخص مواجهة إسبانيول، أبرز المدرب الإيطالي: "مستعدون لخوض لقاء خسرناه العام الماضي. إسبانيول فريق يقاتل بشراسة داخل ملعبه ويطلب ذلك أن نبذل قصارى جهدنا.