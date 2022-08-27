من هم المستفيدون من 50 دولار التي ستصرفها الاونروا في غزة..!؟

كشف مسؤول في أونروا، مساء اليوم السبت، من سيستفيد من المساعدات النقدية التي ستصرف خلال الفترة المقبلة، وعدد المستفيدين.

وذكر المتحدث الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، في تصريحات اذاعية، أن ال 50 دولاراً ستصرف لـ22 ألف فرد أو لـ 13 ألف عائلة ، موضحاً أن المبلغ هو للأسر التي تنفق عليها إمرأة.

وأوضح أن هناك معايير أخرى تم اختيارها للاستفادة من الـ50 دولاراً ، حيث إن هناك أسر يعيلها أطفال أو كبار السن وبالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة والعائلات المصنفة من أفقر الفقراء.

وأشار إلى أن المساعدة هي استكمال للمساعدات النقدية للأسر الأكثر فقرا وتتسلم كابونات نظرا لتوفر جزء من التمويل ، موضحاً أنه خلال أيام سيتم إرسال رسائل وسيتم التوجه للبنوك.

وحول إضافة أسماء جديدة للكابونات الغذائية ، أوضح أبو حسنة إلى أنه سيتم إضافة أسماء جديدة لمساعدات غذائية لـ 30 ألف فرد جديد في أبريل من العام المقبل.