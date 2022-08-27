تشافي: مجموعة برشلونة الأصعب منذ 20 عاما

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن آخر التطورات في فريقه قبل مواجهة بلد الوليد، المقررة غدًا الأحد ضمن الجولة الثالثة من الليجا.



وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "برايثوايت لديه عقد مع برشلونة، لكنه يعلم منذ 17 مايو (آيار) أنني لا أعتمد عليه.. ومن الآن فصاعدًا، يعتمد وضعه على المفاوضات التي يجريها مع النادي".



وأضاف: "كان من الصعب تسجيل اللاعبين.. نحن متفائلون بشأن تسجيل كوندي غدًا، الأمر له علاقة بالحسابات فقط، وتحقيق التوازن في اللعب النظيف".



وحول التعاقد مع ماركوس ألونسو، قال تشافي: "لا أستبعد أي شيء في سوق الانتقالات".



وبشأن وضع جيرارد بيكيه، أجاب: "تحدثت معه قبل العطلة، و أخبرته أنه ستكون هناك الكثير من المنافسة، والوضع سيكون صعبًا بالنسبة له.. لكننا لعبنا مباراتين فقط، ولا يمكن إجراء تقييم".



وأردف: "يمكن أن يساعدنا جيرارد في دور آخر، لكن كل شيء يعتمد على الفرص التي ستمنح له".



وتابع: "الأمل دائمًا موجود بشأن التعاقد مع برناردو سيلفا، لكننا نعلم أن ذلك سيكون صعبًا، لأنه تتبقى أيام قليلة فقط على نهاية الميركاتو".



وحول قرعة دوري الأبطال، واصطدام برشلونة بإنتر ميلان وبايرن ميونخ، قال تشافي: "سنحاول التغلب على أي منافس.. إنها بالتأكيد أصعب مجموعة لنا في السنوات الـ20 الماضية.. لكن هناك أملًا، ونهدف للتأهل من المجموعة".