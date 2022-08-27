بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت، عن (كشف جوازات مصرية جديد) آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (28 أغسطس):

وذكرت الداخلية في بيان صحفي، أن السفر سيكون للمتأخرون من الكشف السابق + الحافلة الأولى من الكشف رقم (2022/31).. اضغط هنـــــــا، إلى جانب الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/33).. اضغط هنــــــــــــا

ونوهت لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وحذرت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، و تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ونوهت لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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