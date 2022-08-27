الشيخ عزام: حياة القائد أبو علي مصطفى كانت مليئة بالعطاء والنضال

قال الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن ذكرى رحيل القائد أبو علي مصطفى، تستحضر معها مسيرة العطاء والنضال والتضحية التي جسدها وهو ينتقل من منفى الى منفى ومن ساحة نضال الى ساحة نضال وتوجت تلك المسيرة بالشهادة على أرض فلسطين.

وأضاف الشيخ عزام في تصريح صحفي اليوم السبت، لمناسبة مرور 21 عاما على اغتيال الأمين العام السابق للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى: كل من عرف المناضل أبو علي مصطفى تحدث عن شجاعته وتمسكه بالحق الذي ناضل من أجله شعبنا على مدار السنوات والعقود، وكان أبو علي مصطفى منسجما مع مسيرته تلك محافظا على صلابة الموقف رفضاً للاتفاقات الموقعة مع العدو وانحيازاً لجهاد الشعب ونضاله".

ووجه الشيخ عزام التحية إلى أبو علي مصطفى في ذكراه والتحية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي قدمت أمينها العام شهيدا على طريق الجهاد والنضال والثورة، مؤكداً أن ذكرى الشهداء ستظل حاضرة في وعي الشعب الفلسطيني وفي ذاكرته.