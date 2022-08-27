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بث مباشر مباراة تشيلسي وليستر سيتي

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشلسي ضد نادي ليستر ستي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري، ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشلسي مع نظيره نادي ليستر ستي، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة تشيلسي ضد ليستر ستي، تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "ستامفورد بريدج".

تاريخ مواجهات الفريقين 🔢🔥



فاز تشلسي مرتين في آخر 3 مباريات ضد ليستر (ت 1)، بعد سلسلة من 6 مواجهات ضده من دون فوز (ت 4 خ 2).



حقق ليستر فوزا واحدا فقط في آخر 10 مباريات خارج ملعبه ضد تشلسي (ت 4 خ 5)، ولم يسجل أكثر من 1 هدف في أي من 10 المباريات #الدوري_الإنكليزي #beINPL pic.twitter.com/IL8FLgP69e — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2022

بث مباشر مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يدخل تشيلسي المباراة وعينه على النقاط الثلاث أملًا في استفاقته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما تعثر في المباراتين الماضيتين بالمسابقة المحلية.

على الرغم من بدايته الجيدة وانتصاره على إيفرتون، إلا أن تشيلسي فشل بعد ذلك في الانتصار بالمباراتين الأخيرتين إذ تعادل مع توتنهام بهدفين لمثليهما وخسر من ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة.

وسيحاول البلوز تحقيق الانتصار في المباراة المقبلة أمام ليستر سيتي خوفًا من استمرار نتائجه المتراجعة في الدوري الإنجليزي بعدما فشل في الفوز بآخر مباراتين، ما جعله يملك 4 نقاط في المركز 12، فيما يتواجد الثعالب في المركز 19 برصيد نقطة.

مشاهدة مباراة تشيلسى وليستر سيتي بث مباشر

يلتقي مساء اليوم السبت، فريقي تشيلسي وليستر سيتي، في الأسبوع: 4، من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج، تحت درجة حرارة 22°C.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 17:00 بتوقيت الرياض، والساعة 18:00 بتوقيت أبوظبي.

بث مباشر تشيلسي وليستر سيتي اليوم

وفي مقالنا مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة تشيلسي وليستر سيتي الآن، يحتل نادي أرسنال والمحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الرابعة.

1- أرسنال، 9 نقاط.

2- مانشستر سيتي، 7 نقاط.

3- ليدز، 7 نقاط.

4- توتنهام، 7نقاط.

5- برايتون، 7 نقاط.

6- نيوكاسل، 5 نقاط.

7- فولهام، 5 نقاط.

8- برينتفورد، 4 نقاط.

9- كريستال بالاس، 4 نقاط.

10- نوتنجهام فورست، 4 نقاط.

11- ساوثامبتون، 4 نقاط.

12- تشيلسي، 4نقاط.

13- أستون فيلا، ثلاث نقاط.

14- مانشستر يونايتد ثلاث نقاط.

15- بورنموث، 3 نقاط.

16- ليفربول، نقطتين.

17- إيفرتون، نقطة واحدة.

18- وولفرهامبتون، نقطة واحدة.

19- ليستر سيتي، نقطة واحدة.

20- وست هام، دون نقاط.

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بات نادي تشيلسي في طريقه للتحرك نحو مدافع آخر، بعدما رفع راية الاستسلام في طريقه نحو التعاقد مع ويسلي فوفانا من ليستر سيتي، وكشفت صحيفة "الصن" البريطانية، عن توجيه النادي اللندني أنظاره بشكل مفاجئ نحو الدوري الألماني، للتعاقد مع إدموند تابسوبا، مدافع باير ليفركوزن، يأتي ذلك رغم التقارير التي أفادت بتوصل البلوز لاتفاق في الساعات الماضية مع ليستر سيتي، لضم فوفانا في صفقة قياسية، لكن الصحيفة بددت هذه التقارير، مؤكدة أن تشيلسي فشل حتى الآن في حسم الصفقة، ما دفعه للبحث عن بديل من البوندسليجا، ويرتبط المدافع البوركيني بعقد يمتد لمدة 4 سنوات مع ليفركوزن، ما يجعل سعره يصل إلى نحو 60 مليون جنيه إسترليني لأي ناد يرغب في ضمه، ولمشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي الآن بث مباشر عبر beIN sport اضغط هنـــــــــــا

مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر اليوم تفوق مانشستر يونايتد على تشيلسي في سباق التعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يجهز عرضا يبلغ 25 مليون إسترليني من أجل حسم صفقة النجم الجابوني، وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة لن يمثل عائقا في رحيل أوباميانج، بسبب معاناة النادي الكتالوني ماليا.



وتعاقد برشلونة مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الميركاتو الصيفي الجاري، ما حول أوباميانج إلى لاعب بديل في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز، يذكر أن مانشستر يونايتد ارتبط أيضا بضم أنتوني (أياكس) وماركو أسينسيو (ريال مدريد)، من أجل دعم هجومه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر اليوم هنـــــــــــا

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وفي مقالنا مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة تشيلسي وليستر سيتي الآن، أكد توماس توخيل، مدرب تشيلسي، استمرار غياب متوسط ميدان الفريق نجولو كانتي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في التعادل أمام توتنهام (2-2)، وقال توخيل في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لتشيلسي اليوم الجمعة: "مع نجولو نحن نتحدث عن غيابه لأربعة أسابيع إضافية، هو لاعب محوري يمنح الفريق أمورا لا يقدمها أي لاعب آخر في العالم".



وأضاف: "عندما يغيب لاعب محوري، فلا يكون ذلك الوضع جيدًا، لكن علينا التعامل مع الوضع، على الرغم من التأثير الهائل الذي سيتركه"، وتابع: "ماتيو (كوفاسيتش) عاد إلى المجموعة، نجولو هو اللاعب الوحيد الذي لم يتدرب خلال الأسبوع، وبإمكان كوفاسيتش المشاركة لـ20 دقيقة، افتقدناه كثيرًا، افتقدنا شخصيته وخبرته وجودته"، وأتم: "تدرب للأسبوع الأول معنا دون أن يكون هناك رد فعل في ركبته، لا نرغب في تعجل الأمور، نريد أن نعتمد عليه على المدى البعيد، من الجيد عودته وتواجده على مقاعد البدلاء في المباراة المقبلة"، بث مباشر تشيلسي وليستر سيتي هنــــــــــــــــا

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وضمن مقالنا مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة تشيلسي وليستر سيتي الآن، سنوضح لكم تشكيل تشيلسي المتوقع امام ليستر سيتي، فقد قرر مدرب تشيلسي على حراسة المرمى: إدواردو ميندي، أما خط الدفاع: مارك كوكوريلا – تياجو سيلفا – سيزار أزبليكويتا، وخط الوسط: بن تشيلويل – جورجينيو – كالاجير – ريس جيمس، وخط الهجوم: رحيم ستيرلينج – كاي هافريتز – ميسون ماونت

بث مباشر مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي

فيما جاء تشكيل ليستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: داني وارد

خط الدفاع: تيمو كاستاني – دانييل أمارتي – جوني إيفانز – جاستين

خط الوسط: جيمس ماديسون – ويلفريد نديدي – يوري تيليمانز

خط الهجوم: أيوزي بيريز – جيمي فاردي – هارفي بارنيز

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