مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي مباشر الآن يلا شوت HD -بث مباشر ليفربول يلا شوت فورى ، في محاولة جديدة يخوض ليفربول الانجليزي بعد أقل من ساعتين مباراة جديدة في الدوري الانجليزي امام بورنموث، لاصلاح الحالة مع جماهيرية، خاصة بعد مباراته الأخيرة امام مانشستر يونايتد والتي ظهر فيها ليفربول، فاقد لكافة عناصر اللعب، لذلك سيحاول ليفربول أمام بورنموث تحقيق الفوز وكسب الثلاث نقاط، لذلك وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مباراة ليفربول وبورنموث، كون مباريات ليفربول باتت تلقى اهتمام كبير من قبل الجمهور العربي وخاصة المصري الذي يتابع نجمه العالمي محمد صلاح الذي انفرد في مركز الهجوم بعد رحيل ساديو ماني عن الفريق إلى بايرن ميونخ، خاصة وأن التوقعات لمباراة ليفربول وبورنموث تشير إلى أن الفريق سيدخل هذه المباراة وعينه فقط على احراز الفوز واصلاح علاقته مع الجمهور المساند له في كافة مبارياته.

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ويدخل محمد صلاح نجم ليفربول مواجهة بورنموث بأكثر من هدف بعد الظهور الباهت للريدز في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي ، ويستضيف ليفربول بورنموث في الرابعة من عصر اليوم، السبت،على ملعب "أنفيلد" في الجولة الرابعة من بريميرليج ، ويبحث صلاح عن الانتصار الأول مع الريدز هذا الموسم بعد التعادل في أول جولتين والهزيمة أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية والهدف الثاني لصلاح هو رفع رصيده من الأهداف في الموسم الحالي حيث سجل هدفين حتى الأن في فولهام ومانشستر يونايتد ، أمام الهدف الأبرز هو الاقتراب خطوة في مشوارع انتزاع الزعامة من اساطير ليفربول في بريميرليج، وسجل صلاح 120 هدف بقميص ليفربول في الدوري الأنجليزي متساوياً مع جيرارد ويفصله فقط 8 أهداف عن معادلة رقم روبي فاولر أسطورة الريدز وهدافه التاريخي في بريميرليج، ليفربول وبورنموث مباشر هنــــــــــا

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وتنطلق مباراة ليفربول وبورنموث مساء اليوم السبت ، في تمام الساعة 5:00 عصراً بتوقيت فلسطين والسعودية.

ولا زال ليفربول يبحث عن انطلاقته في الموسم الجديد وتجاوز التعثر الكبير الذي لازم الفريق في الجولات الثلاثة الماضية بعدما تعادل في أول جولتين وتلقى الخسارة الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد،

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وفي مقالنا مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي مباشر الآن يلا شوت HD -بث مباشر ليفربول يلا شوت فورى، يستضيف نادي ليفربول نظيره بورنموث، مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين، بينما يحتل بورنموث المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويدخل ليفربول اللقاء تحت شعار "لا بديل عن الفوز" وحصد الثلاث نقاط لتحقيق الفوز الأول في البريميرليج ومصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بنتيجة 2-1 بعد التعادل في أول جولتين في الدوري الإنجليزي.

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وعلى الجانب الآخر، يستهدف بورنموث تحقيق نتيجة إيجابية بعدما افتتح الموسم بالفوز على أستون فيلا، لكنه خسر في الجولتين الماضيتين أمام مانشستر سيتي وأرسنال.

وتنطلق مباراة ليفربول وبورنموث في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

وكان ليفربول تعادل مع فولهام بنتيجة 2-2 في أولى جولات البريميرليج، ثم تعادل على أرضه مع كريستال بالاس 1-1، ثم تعرض للخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

بورنموث بدأ الدوري الإنجليزي بالفوز على أستون فيلا 2-0، ثم تعرض للخسارة أمام مانشستر سيتي 4-0، ثم الخسارة على أرضه أمام أرسنال 3-0 في ثالث الجولات.

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وفي اطار مقالنا مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي مباشر الآن يلا شوت HD -بث مباشر ليفربول يلا شوت فورى، يبحث ليفربول عن تحقيق انتصاره الأول، هذا الموسم، عندما يستقبل بورنموث على ملعب آنفيلد، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح ليفربول في الفوز بآخر 6 مباريات جمعته ببورنموث، ولم يسبق وأن حقق بورنموث أي انتصار في آنفيلد (تعادل وحيد + 7 هزائم)، وقد حصد انتصارا وحيدا على حساب ليفربول، في 17 مواجهة سابقة بينهما في جميع البطولات، وخسر ليفربول مباراة واحدة فقط، من آخر 33 مواجهة خاضها في البريميرليج أمام الفرق الصاعدة حديثًا.

وأتت تلك الهزيمة أمام فولهام، تحت قيادة سكوت باركر، مدرب بورنموث الحالي، في مارس/آذار 2021، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

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ويخشى ليفربول عدم تحقيق أي انتصار، في أول 4 جولات من البريميرليج، للمرة الأولى منذ عام 2012، كما يتخوف من خسارة مباراتين متتاليتين في الدوري، للمرة الأولى منذ مارس 2021، واستقبلت شباك ليفربول الهدف الأول، في آخر 7 مباريات خاضها الفريق في البريميرليج، ومن جانبه، سجل النجم المصري محمد صلاح 8 أهداف، في 6 مباريات خاضها بالبريميرليج أمام بورنموث، وبشكل عام، ساهم صلاح في إحراز 29 هدفًا، في 29 مباراة بدأها كأساسي أمام الفرق الصاعدة حديثًا بالدوري الإنجليزي (سجل 18 - صنع 11).

ويحتاج الفرعون المصري لتسجيل هدف وحيد، لتخطي ستيفن جيرارد في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول في البريميرليج، حيث أحرز كل منهما 120 هدفًا، ويحتلان المركز الثاني مناصفةً خلف روبي فاولر (128 هدفًا).

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مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي مباشر الآن يلا شوت HD -بث مباشر ليفربول يلا شوت فورى، أما روبرتو فيرمينو، مهاجم الريدز، فقد فشل في تسجيل أي هدف، خلال آخر 20 مباراة خاضها في البريميرليج على ملعب أنفيلد، ويسعى لكسر هذه السلسلة السلبية.

ومن جهته، يتطلع سكوت باركر لأن يصبح ثاني مدرب، يحصد انتصارا في البريميرليج على ملعب أنفيلد مع فريقين صاعدين حديثًا، منذ أن حقق كيفين كيجان هذا الإنجاز رفقة نيوكاسل (1993 - 1994) ومانشستر سيتي (2002 - 2003)، ويخشى بورنموث أن يخسر أول مباراتين يخوضهما خارج ملعبه في البريميرليج، للمرة الثانية، بعد أن عانى من نفس الأمر في موسم (2017 - 2018)، ولم يسدد بورنموث سوى 16 مرة في أول 3 مباريات، هذا الموسم، وهو الرقم الأقل في البريميرليج، منذ أن صوب هيدرسفيلد 16 كرة أيضًا، في أول 3 جولات من موسم (2018 - 2019)، وبإمكان آدم سميث، أن يصبح رابع لاعب يتلقى بطاقات صفراء في أول 4 مباريات بالبريميرليج، بعد كل من كريس موريس رفقة ميدلزبره في عام 1995، وبول ويليامز مع كوفنتري في 1997، وجيمس بيرش رفقة نيوكاسل في 2010.

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ولايتوقف عشاق كرة القدم الإنجليزية، الأوروبية، في البحث عن، ماتش مباراة ليفربول وبورنموث اليوم مباشر يلا شوت، إضافة إلى القنوات والروابط المباشرة لمشاهدة المباراة، إذ تتولى قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، ولمشاهدة بث مباشر ليفربول بورنموث يلا شوت هنــــــــــــا

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مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي مباشر الآن يلا شوت HD -بث مباشر ليفربول يلا شوت فورى، وعاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن كلماته بشأن موقف الريدز من إبرام صفقة جديدة، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "نعم.. أنا الذي قلت إننا لسنا بحاجة إلى لاعب خط وسط جديد"، واختتم المدرب الألماني: "سنفعل شيئًا ما في الميركاتو، لكن يجب أن يكون الشيء الصحيح".

يذكر أن ليفربول عانى بشدة من كثرة الإصابات في خط الوسط، خلال بداية الموسم الحالي، كما فشل الريدز في تحقيق أي فوز، خلال الجولات الثلاث الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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قال الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إنه لا يتوقع تقديم إضافات جديدة لقائمة فريقه هذا الصيف.



وتعاقد ليفربول مع داروين نونيز، وفابيو كارفاليو، وكالفين رامسي، بعدما أنهى الموسم الماضي وصيفا للبطل مانشستر سيتي في بطولة الدوري، وتسببت قائمة الإصابات الطويلة في نقص شديد في صفوف الفريق خاصة في خط الوسط، وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية الخميس المقبل، فيما قال كلوب: "نعمل باستمرار على تلك الأمور وتحدثنا من قبل عن سبب عدم حدوث ذلك أحيانا"، وأضاف "في بعض الأحيان يكون الثمن باهظا، وفي بعض الأحيان لا يكون اللاعب المناسب، لكن بعد ذلك تتغير الأوضاع. نحتاج لوجود اللاعب المناسب ومن ثم سنعمل على ذلك، أحيانا قد ينجح الأمر، وأحيانا أخرى لا.. لا أعرف"، ولا يتوقع كلوب عودة أي من اللاعبين المصابين لمباراة بورنموث السبت أمام بورنموث

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ويغيب عن الفريق كل من كورتيس جونز، وإبراهيما كوناتي، وجويل ماتيب، وأليكس أوكسلايد شامبرلين، ودييجو جوتا، وتياجو ألكانتارا، ورامسي وكاويمين كيليهر، فيما يستمر غياب نونيز بسبب الإيقاف.



وأضاف: "في نهاية هذا الاسبوع ربما لا، لكن بعد ذلك ربما يكون هناك جويل وكورتيس، وتياجو ليس بعيدا للغاية وجوتا يقترب أكثر، لذلك فهي أخبار إيجابية، لكنني لا أعتقد أن أي منهم سيكون جاهزا لمباراة الغد".

ويطارد ليفربول فوزه الأول هذا الموسم بعدما حصد نقطتين فقط من أول 3 مباريات بالدوري الإنجليزي، وبعد الخسارة 1 / 2 أمام مانشستر يونايتد، أصبح الفريق بعيدا بفارق سبع نقاط خلف المتصدر أرسنال.

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اقترب موعد مواجهتنا الرابعة في @PLinArabic ⌛️



انضموا إلينا في بث مباشر من داخل آنفيلد للحديث عن مباراة #ليفربول_بورنموث 🎙️🔴



مُقدم لكم بواسطة @StanChart 🎥https://t.co/EeCbIKs9P1 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 27, 2022

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