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ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره كريستال بالاس، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

وجمع مانشستر سيتي 7 نقاط من أول 3 جولات، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس الآن، واستقرت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري للدوري الإنجليزي على معلق مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي2022-2023.

يلتقي مانشستر سيتي مع كريستال بالاس يوم السبت 27 أغسطس/آب الحالي، على ملعب "الاتحاد" معقل الفريق السماوي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة، 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و6 مساء بتوقيت أبوظبي.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس، اليوم السبت، في تمام الرابعة عصر اليوم، وذلك في إطار مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس على قناة «بي إن سبورت بريميوم »، الناقل الحصري لمنافسات الكرة الأوروبية.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كريستال بالاس

وفي مقالنا مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس الآن، ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراته أمام كريستال بالاس بالتشكيل الآتي:" حراسة المرمى: إيدرسون، أما خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونز - جواو كانسيلو، فيما خط الوسط: إلكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروين، وخط الهجوم: بيرناردو سيلفا - فيل فودين- إيرلينج هالاند.

مانشستر سيتي الآن

يلتقي مانشستر سيتي ضيفه كريستال بالاس، مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ووفقًا لموقع "هو سكورد"، يُتوقع أن يدخل أصحاب الأرض المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: إيديرسون، الدفاع: كانسيلو - دياز - ستونز - ووكر، الوسط: سيلفا - رودري - دي بروين.

الهجوم: فودين - هالاند - رياض محرز، وحقق مانشستر سيتي 7 نقاط من أول 3 جولات، محتلًا وصافة الترتيب، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز التاسع، برصيد 4 نقاط.



ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم، من دون ناثان آكي وكالفين فيليبس وإيميريك لابورت، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية جاك جريليش.

كريستال بالاس مباشرة

ومن المقرر أن تنقل قناة "beIN Sports 1 Premium" مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي على الهواء مباشرة، وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023

أرسنال - 9 نقاط

مانشستر سيتي - 7 نقاط

ليدز يونايتد- 7 نقاط

توتنهام - 7 نقاط

برايتون - 7 نقاط

مان سيتي ضد كريستال بالاس

وعلى صعيد المدربي في تحدث مدرب مان سيتي في مقالنا مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس الآن، وتحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مباراة فريقه المقبلة ضد كريستال بالاس، المحددة غدًا السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



واستهل المدرب الإسباني المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة بالحديث عن مستقبل برناردو سيلفا، فقال "سيبقى معنا بكل تأكيد، لم نتلق مكالمات هاتفية من أي ناد بشأنه، وبالتالي سيبقى هنا".



وبالنظر إلى إصابات الفريق أجاب "سنتدرب بعد الظهر اليوم، وبعدها سأعرف موقف الجميع، لا أعرف الوضع حاليًا".

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أما عن هواجس إصابة اللاعبين قبل كأس العالم 2022، فصرح "لا أعتقد بأن اللاعبين يفكرون في المونديال. التعرض للإصابة قد يحدث حتى أثناء السير في الشارع، هذا هو الحال".



وعلق جوارديولا على خسارة فريقه مرتين فقط في آخر 54 في البريميرليج، حيث أتت الهزيمتان أمام كريستال بالاس "هذا يظهر أننا فريق جيد".



وأضاف "مع هودجسون (المدرب السابق) والآن مع فييرا، يملك كريستال بالاس المرونة والجودة، هم فريق يدافع بصورة جيدة للغاية، ويتميزون في الكرات الثابتة والتحولات، كما يملكون الأسلحة وعدد من أصحاب الخبرة في وسط الميدان".





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ومن المتوقع أن يبدأ كريستال بالاس مباراته أمام مانشستر سيتي بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: فنسينتي جايتا.

خط الدفاع: جويل وارد - يواكيم أندرسن - مارك جيهي - تيريك ميتشيل.

خط الوسط: جيفيري شلاب - شيخ عمر دوكوري - إيبيريشي إيز.

خط الهجوم: جوردان آيو - أودسون إدوارد - ويلفريد زاها.

⚽️ يوم المباراة ⚽️



🆚 كريستال بالاس

🏆 الدوري الممتاز

⏰ 17:00 (بتوقيت مكة المكرمة)

📍 ملعب الاتحاد#السيتي pic.twitter.com/bCBWwpv7Ru — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 27, 2022

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

اختتمت بنجاح وبتحقيق مكتسبات كبيرة، معايشة وفد ناشئي أندية أبو ظبي، على مدار 10 أيام في أكاديمية مانشستر سيتي، ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين مجلس أبو ظبي الرياضي وسيتي جروب.



ويأتي برنامج المعايشة، ضمن أولويات مجلس أبو ظبي الرياضي، وحرصه المتواصل لدعم مسيرة كرة القدم في أندية أبو ظبي بخبرات المدارس الكروية المتقدمة عالميا، ورفدها بتجارب تساهم في تعزيز قواعد النجاح لمنظومة الأكاديميات الكروية والمراحل العمرية لأندية أبو ظبي.

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وشهد برنامج المعايشة، مشاركة 16 لاعبا تحت 16 سنة، وهم كالتالي:



عبد الرحمن عمر، سهيل خميس، محمد الياس، راشد سالم وجاسم راشد (الجزيرة) - عبد الله راشد، بطي عاشور، حمد عبد الرحمن، سالم طارق وخالد عبيد (العين) - عمر أحمد، راشد عبد الله، سيف مبارك وعبد الرحمن يوسف (الوحدة) - ربيع علي (الظفرة) - حامد خالد (بني ياس)



وخاض الفريق، 3 مباريات ودية أمام أكاديمية مان سيتي، بلاكبيرن روفرز، وفريق كوريانثنزيت.



كما شهد البرنامج، حصص تدريبية يومية بإشراف مدربي أكاديمية مان سيتي، وزيارة لاستاد الاتحاد ومتجر مانشستر سيتي، وزيارة لمركز اختبارات الدوري الإنجليزي، وتعريف الناشئين بتمارين الأحمال المناسبة للاعبي كرة القدم، ثم زيارة متحف كرة القدم.

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وأعرب طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبو ظبي الرياضي، عن ارتياحه في ظل المخرجات الإيجابية والمكتسبات الكبيرة التي خرج بها وفد ناشئي أندية أبو ظبي من برنامج المعايشة.



وبين أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتقديم كافة السبل والفرص المثالية لتطوير قاعدة المراحل العمرية في أندية أبو ظبي عبر مجموعة من الخطط والمبادرات والبرامج الطموحة.



وأكد أن البرامج تهدف لتنمية القطاع الكروي في أبو ظبي، من خلال شراكات المجلس المثمرة مع مختلف المدارس الكروية الأوروبية.



وأشار إلى أنها تدعم رفد المواهب والأجيال الواعدة بالتجارب الاحترافية المتقدمة، بما ينعكس بالإيجاب على مسيرة تقدم المنظومة الكروية على مستوى أبو ظبي والدولة بصفة عامة.

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وعلى الجانب الأخر يدخل كريستال بالاس المباراة بمعنويات عالية بعدما حقق الفوز الأول له في الجولة الماضية على حساب أستون فيلا، ليرتفع رصيده للنقطة الرابعة في المركز التاسع.

ويستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الرابعة من عصر السبت 27 أغسطس، وأسندت إدارة بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق أحمد البلوشي، وتذاع مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس عبر شاشة beIN Sports 1 Premium

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وضع ويلفريد زاها، نجم فريق كريستال بالاس، النادي الإنجليزي في ورطة قبل مواجهة مانشستر سيتي غدًا السبت، ويلتقي الفريقان على ملعب "الاتحاد" في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذكرت شبكة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أنه من المقرر أن يغيب ويلفريد زاها عن مباراة كريستال بالاس المرتقبة غدًا أمام حامل اللقب بسبب الإصابة.

من المعروف أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا قد تعرض لمشكلة في ساقه في الفوز 3-1 على أستون فيلا، لكنه تمكن من إكمال المباراة، ولم يتم تضمينه في تشكيلة السفر للفوز 2-0 على أوكسفورد يونايتد في مباراة الدور الثالث لكأس كاراباو يوم الثلاثاء.

ورغم إنه لا يُعتقد أن إصابة زاها خطيرة، إلا إنه لن يتمكن المشاركة في مباراة الغد أمام كتيبة بيب جوارديولا، وفقًا لما ذكرته الشبكة نفسها، وستكون ضربة كبيرة للمدرب باتريك فييرا، حيث سجل المهاجم ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات هذا الموسم و11 في آخر 16 مباراة له.

وتمكن زاها من تسجيل هدف خلال مواجهة ليفربول في الجولة قبل الماضية، حيث تعادل كريستال بالاس مع الريدز بهدف لمثله، كما سجل هدفين أمام أستون فيلا في المباراة التالية، و لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس الآن هنـــــــــــا

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يترقب عشاق ومحبو كرة القدم العالمية في كل مكان، مواعيد مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستنطلق اليوم السبت.

حيث يحتل رودريجو لاعب ليدز يونايتد صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد أربع أهداف، بفارق هدف عن إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس، وكذلك ألكساندر ميتروفيتش مهاجم فولهام، ويستعرض لكم الفجر الرياضي، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الرابعة.

رودريجو، ليدز يونايتد، 4 أهداف. إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 3 أهداف. ألكساندر ميتروفيتش، فولهام، 3 أهداف. ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 3 أهداف. محمد صلاح، ليفربول، هدفين. جابرييل جيسوس، مانشستر سيتي، هدفين. إيفان توني، برينتفورد، هدفين. جيمس ماديسون، ليستر سيتي، هدفين.

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وفي مقالنا الذي حمل عنوان مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس الآن، سنرفق لكم مقطع فيديو لمباراة قديمة خاضها مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، شهد فيها السيتي سقوط امام بالاس بـ3 أهداف مقابل هدفين، ولمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر يلا شوت اضغط هنــــــــــــا