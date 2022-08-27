كلوب معترفا بخطئه: سنبرم صفقة جديدة

عاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن كلماته بشأن موقف الريدز من إبرام صفقة جديدة، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري.



وقال كلوب، في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "نعم.. أنا الذي قلت إننا لسنا بحاجة إلى لاعب خط وسط جديد".

وأضاف: "لقد كنتم على صواب بشأن حاجة ليفربول إلى صفقة جديدة، وأنا من أخطأ.. الآن سنعمل في الميركاتو من أجل لاعب وسط جديد".



واختتم المدرب الألماني: "سنفعل شيئًا ما في الميركاتو، لكن يجب أن يكون الشيء الصحيح".



يذكر أن ليفربول عانى بشدة من كثرة الإصابات في خط الوسط، خلال بداية الموسم الحالي، كما فشل الريدز في تحقيق أي فوز، خلال الجولات الثلاث الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.