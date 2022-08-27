بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون يلا شوت الآن- مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر يوتيوب، دقائق تفصل عشاق الدوري الانجليزي وعشاق الدون البرتغالي رونالدو نجم مانشستر يونايتد ، عن مشاهدة مباراة فريق مانشستر يونايتد أمام ساوثهامتون، والتى يتوقع لها اجواء من الاثارة والمنافسة العالية بين الفريقين، كون الدوري الانجليزي للموسم الحالي 2022/2023م، كانت بدايته مختلفة ولها أثر واضح وكبير على الفرق الصغيرة وقوتها على الكبيرة، لذلك من المتوقع أن نشهد مباراة عالية المنافسة والاثارة، خاصة وأن الفريقين كان لهم نصيب من التعزيزات في فترة الانتقالات الصيفية، لذلك وضعنا لكم في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية " هذه المقالة للحديث عن بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون يلا شوت، وكذلك تشكيل المتوقع لكلا الفريقين، فضلاً عن التصريحات التي صدرت من قبل مدربي الفريقين، وكذلك القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر عبر موقع بي ان سبورت وكذلك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون عبر موقع يلا شوت.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على نظيره ساوثهامبتون، اليوم، السبت، على ملعب سينت ماري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة مانشستر يوناتد وساوثهامبتون في تمام الواحدة والنصف ظهرا "بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports Connect.

مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر يوتيوب

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون يلا شوت الآن- مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر يوتيوب، وتنطلق مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، للموسم 2022-2023، حيث يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفاً على ساوثهامتون على ملعب سينيت ماري.

ويسعى مانشستر يونايتد لتأكيد انطلاقته المتأخرة بعد أن حقق فوزاً مهماً على ليفربول في كلاسيكو الجولة الماضية، بعد أن تعرض لنكسة تلقي خسارتين في أول جولتين، وهي المباراة الأولى للاعب الجديد كاسميرو بعد انتقاله من ريال مدريد.

بث مباشر مانشستر يونايتد وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 2022-2023

ومن المقرر أن تبدأ صافرة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية ونصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقل الوحيد لمباريات البريميرليج.

تن هاغ يحثّ لاعبي "يونايتد" على مواصلة بذل الجهود لتحقيق النتائج المنشودة#الدوري_الإنكليزي #beINPL https://t.co/38wpnRBB6n — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2022

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بث مباشر

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون يلا شوت الآن- مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر يوتيوب، مانشستر يونايتد لديه سجل مثير للإعجاب ضد ساوثهامبتون وفاز في 67 من أصل 131 مباراة لعبت بين الفريقين ، مقابل 28 انتصارًا لساوثامبتون، ساوثهامبتون لم يحقق أي فوز في آخر 12 مباراة خاضها ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وكان فوزه السابق في أولد ترافورد في عام 2016، وعانى مانشستر يونايتد من الهزيمة في مباراة واحدة فقط من 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت ماري ، وكانت هزيمته السابقة في الملعب في عام 2003.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر

وسجل مانشستر يونايتد 98 هدفًا ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز - يمكن أن يصبح القديسين خامس خصم تتلقاه شباكه 100 هدف ضد الشياطين الحمر.

وخسر ساوثهامبتون خمس من آخر سبع مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وكان الفوز الوحيد خلال هذه الفترة أمام أرسنال الموسم الماضي.

عانى مانشستر يونايتد من الهزيمة في آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج أرضه - وهي أطول سلسلة من الهزائم على الطريق منذ عام 1936.

بث مباشر مانشستر يونايتد

وتم الكشف عن تعيين المعلق الرياضي الشهير "علي محمد علي" في مهمة التعليق والوصف صوتيا على وقائع ومجريات اللقاء المُنتظر ما بين اليونايتد والساوث في افتتاح مواجهات الأسبوع الرابع بالدوري الإنجليزي،ومن المرجح وبنسبة كبيرة أن يدخل المدرب "إيريك تان هاج" المباراة معتمدا على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: تايريل مالاسيا - ليساندرو مارتينيز - فاران - ديوجو دالوت.

وسط الملعب: كاسيميرو - كريتسيان إريكسن - برونو فيرنانديز.

الهجوم: إيلانجا - ماركوس راشفورد - جادون سانشو.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر اليوم

تفوق مانشستر يونايتد على تشيلسي في سباق التعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يجهز عرضا يبلغ 25 مليون إسترليني من أجل حسم صفقة النجم الجابوني.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة لن يمثل عائقا في رحيل أوباميانج، بسبب معاناة النادي الكتالوني ماليا.



وتعاقد برشلونة مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الميركاتو الصيفي الجاري، ما حول أوباميانج إلى لاعب بديل في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز.



يذكر أن مانشستر يونايتد ارتبط أيضا بضم أنتوني (أياكس) وماركو أسينسيو (ريال مدريد)، من أجل دعم هجومه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

إليكم اختيارات السيد تن هاج لمباراة اليوم! 👊🟢#يونايتد || #ساوثامبتون_يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 27, 2022

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بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون

مانشستر يونايتد لديه سجل مثير للإعجاب ضد ساوثهامبتون وفاز في 67 من أصل 131 مباراة لعبت بين الفريقين ، مقابل 28 انتصارًا لساوثامبتون.

ساوثهامبتون لم يحقق أي فوز في آخر 12 مباراة خاضها ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وكان فوزه السابق في أولد ترافورد في عام 2016.

عانى مانشستر يونايتد من الهزيمة في مباراة واحدة فقط من 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت ماري ، وكانت هزيمته السابقة في الملعب في عام 2003، ولمشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون هنـــــــــــا

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واهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم السبت، بتحذير إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، لقائد الفريق هاري ماجواير بشأن احتمالية استمرار جلوسه على مقاعد البدلاء، بسبب المستويات الباهتة التي يقدمها رفقة الفريق منذ الموسم الماضي، وعنونت صحيفة "الجارديان": "كلوب يطالب بالمزيد من الجهد من ليفربول".



وكتبت صحيفة "ديلي ميل": "تشيلسي يحصل على فوفانا مقابل 70 مليون إسترليني"، وفي الجانب كتبت: "إيما الباكية تصر: أنا بخير"، في إشارة إلى معاناة إيما رادوكانو من الإصابة قبل ساعات من انطلاق حملتها للدفاع عن لقبها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.



أما صحيفة "ميرور" فعنونت: "تين هاج يحذر ماجواير بأن كونه قائد اليونايتد لن يعيده إلى مكانه مرة أخرى"، وفي الأعلى كتبت: "إيساك المقدر ب58 مليون إسترليني يتعهد بجلب البطولات لنيوكاسل".