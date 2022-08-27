مواعيد مباريات اليوم .. يوفنتوس روما ابرزها

تقام اليوم السبت 27 - 8 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها ليفربول ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة روما ضد يوفنتنوس فى الدوري الإيطالى.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ساوثهامتون X مانشستر يونايتد – الساعة 1:30 ظهرا على قناة Premium 1 beIN Sports HD

برينتفورد X إيفرتون – الساعة 4 عصرا على قناة 2 beIN Sports HD

برايتون X ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة 1 beIN Sports HD

تشيلسي X ليستر سيتي – الساعة 4 عصرا على قناة Premium 3 beIN Sports HD

ليفربول X بورنموث – الساعة 4 عصرا على قناة Premium 1 beIN Sports HD

مانشستر سيتي X كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا على قناة Premium 2 beIN Sports HD

آرسنال X فولهام – الساعة 6:30 مساء على قناة Premium 1 beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إلتشي X ريال سوسيداد – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

رايو فاليكانو X ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

ألميريا X إشبيلية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كريمونيزي X تورينو – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2

يوفنتوس X روما – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان X بولونيا على قناة AD SPORTS Premium 1

سبيزيا X ساسولو – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

لايبزيج X فولفسبورج – الساعة 3:30 عصرا

ماينز 05 X باير ليفركوزن – الساعة 3:30 عصرا

هوفنهايم X أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا

هيرتا برلين X بوروسيا دورتموند – الساعة 3:30 عصرا

شالكه 04 X يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا

بايرن ميونخ X بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أوكسير X ستراسبورج – الساعة 5 مساء

لانس X رين – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

فاتح قرا جمرك X أنقرة جوجو – الساعة 6:15 مساء

ألانياسبور X اسطنبول سبور – الساعة 8:45 مساء

أضنة ديمرسبور X عمراني سبور – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفتح X التعاون – الساعة 5:45 مساء على قناة ssc 1

أبها X الرائد – الساعة 8 مساء على قناة ssc 2

النصر X الوحدة – الساعة 8 مساء على قناة ssc 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

فاركو X غزل المحلة – الساعة 6.30 مساء على قناةon time sport 1

إنبي X الإسماعيلي – الساعة 6.30 مساء على قناةon time sport 1

إيسترن كومباني X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 2

طلائع الجيش X الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1

مواعيد مباريات كأس العرب تحت 17 سنة

لبنان X مصر – الساعة 6 مساء

السعودية X سوريا – الساعة 6 مساء

العراق X جزر القمر – الساعة 9 مساء

موريتانيا X المغرب – الساعة 9 مساء