المعتقل عماد أبو الهيجا يُعلّق إضرابه عن الطعام

عَلّق المعتقل عماد ابو الهيجا (34 عامًا) من مخيم جنين، إضرابه عن الطعام، الذي استمر لمدة خمسة أيام، مطالبًا بالسماح له بلقاء والده الأسير القائد جمال ابو الهيجا، وأشقائه عبد السلام وعاصم المعتقلان إداريًا إلى جانبه، وذلك بعد وعود بالسماح له بلقاء والده الشهر المقبل.

وأوضح نادي الأسير، إنّ إدارة السّجون نقلته من معتقل "مجدو" إلى سجن "النقب الصحراوي"، علمًا أن أمر اعتقال إداري ثان صدر بحقه، وهو معتقل منذ الأول من آذار 2022.

ومن الجدير ذكره أن الأسير جمال أبو الهيجا والد المعتقلين الثلاث، محكوم بالسّجن مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2002، ويقبع في سجن "هداريم"، وكان قدم طلبًا متكرر لإدارة السّجون للسماح له بلقاء أبنائه الثلاث المعتقلين إداريًا عماد، وعاصم، وعبد السلام، لكنها رفضت قطعيًا حتى السّماح له برؤيتهم لدقائق.